英國搵工｜一行業「有工無人做」老闆見財化水兼浪費資源

移民英國工作何處找，如何搵工是不少人關心的問題之一。英國一個行業最近出現大量空缺，令老闆叫苦，眼白白見財化水之餘，更浪費資源——就是蔬果及農作物採收工人。
英國《衛報》報道，英國全國農民總工會(National Farmers Union、NFU)周一稱，估計該國上半年有逾6,000萬英鎊(約5.6億港元)來自農場的蔬果等食物被白白浪費，原因是無人手採摘。NFU副會長布萊德夏(Tom Bradshaw)表示，「英國各地家庭因生活成本飆升難以維生之際，優質及具營養的食物卻被浪費，簡直是諷刺」，並指英國持續面對炎熱及乾旱天氣，種植蔬果愈趨艱難，不應浪費任何農作物。
英國搵工｜英國農業缺人 導致收成下降
NFU調查發現，英格蘭及威爾斯約40%會員稱因勞工短缺而造成收成下降，業界平均欠缺14%人手，尚未計沒來上班及提早完約的員工。產量減少程度方面，逾半受訪者稱產量因勞工不足下跌五分一；業界並預期2023年會再跌4.4%。調查顯示，NFU會員因人手不足而損失2,200萬英鎊(約2億港元)蔬果，由於NFU只代表全英約三分一農民，故該會推斷，全國上半年的蔬果損失合共超過6,000萬英鎊。
報道指，英國就業率高令農民更難覓人手，如貨倉及送貨等工種，人工較高且更穩定，而脫歐又令本來來自歐洲其他國家的臨時工人減少，受倚重的烏克蘭勞工人力近期又受俄烏戰事影響。據報英國今年為季節性勞工批出約3.8萬短期簽證，來自遠至印尼、菲律賓、烏茲別克及南非等地，但業界認為應增至7萬份。