英國搵工｜一行業「有工無人做」老闆見財化水兼浪費資源

移民英國工作何處找，如何搵工是不少人關心的問題之一。英國一個行業最近出現大量空缺，令老闆叫苦，眼白白見財化水之餘，更浪費資源——就是蔬果及農作物採收工人。

英國《衛報》報道，英國全國農民總工會(National Farmers Union、NFU)周一稱，估計該國上半年有逾6,000萬英鎊(約5.6億港元)來自農場的蔬果等食物被白白浪費，原因是無人手採摘。NFU副會長布萊德夏(Tom Bradshaw)表示，「英國各地家庭因生活成本飆升難以維生之際，優質及具營養的食物卻被浪費，簡直是諷刺」，並指英國持續面對炎熱及乾旱天氣，種植蔬果愈趨艱難，不應浪費任何農作物。