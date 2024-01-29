英國擬禁售一次性電子煙 防未成年人士上尼古丁癮

路透社報道，預計英國首相辛偉誠周一(29日)將宣布計劃禁止銷售一次性電子煙，以防未成年人士使用電子煙，並重申政府有意立法阻止年輕一代買煙。 根據新法律，電子煙的口味將受到限制，並採用素面包裝，且改變電子煙的展示方式，以降低它們對青少年及兒童的吸引力。 辛偉誠：應為保護孩子健康作出貢獻 辛偉誠發聲明說：「我們除了致力阻止向今年年滿15歲或以下的兒童合法出售香煙外，這些改變也將為長期保護我們孩子的健康做出持久貢獻。」

倫敦當局表示， 在各類可預防的健康殺手中，吸煙在英國排名第一，有四分一與癌症相關的死亡是吸煙造成，相當於一年約8萬人。去年10月，辛偉誠宣布計劃通過一項法律，該法意味2009年1月1日或之後出生的任何人終身不能買煙。 近1成青少年使用電子煙 政府說，儘管電子煙被視為幫助吸煙者戒煙的關鍵，但外界一直擔心它們可能導致年輕人尼古丁成癮，在11至15歲的青少年中，目前有9%使用電子煙。

世衛：應禁止所有電子煙口味 世界衛生組織去年12月表示，所有電子煙口味都應禁止。然而，英國電子煙產業協會等產業組織認為，電子煙的健康風險明顯低於煙草，而口味是鼓勵吸煙者改用電子煙的關鍵。