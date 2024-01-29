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國際
2024-01-29 13:01:11

英國擬禁售一次性電子煙 防未成年人士上尼古丁癮

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報道指，英國擬禁售一次性電子煙。(資料圖片)

報道指，英國擬禁售一次性電子煙。(資料圖片)

路透社報道，預計英國首相辛偉誠周一(29)將宣布計劃禁止銷售一次性電子煙，以防未成年人士使用電子煙，並重申政府有意立法阻止年輕一代買煙。

根據新法律，電子煙的口味將受到限制，並採用素面包裝，且改變電子煙的展示方式，以降低它們對青少年及兒童的吸引力。

辛偉誠：應為保護孩子健康作出貢獻

辛偉誠發聲明說：「我們除了致力阻止向今年年滿15歲或以下的兒童合法出售香煙外，這些改變也將為長期保護我們孩子的健康做出持久貢獻。」

倫敦當局表示， 在各類可預防的健康殺手中，吸煙在英國排名第一，有四分一與癌症相關的死亡是吸煙造成，相當於一年約8萬人。去年10月，辛偉誠宣布計劃通過一項法律，該法意味200911日或之後出生的任何人終身不能買煙。

近1成青少年使用電子煙

政府說，儘管電子煙被視為幫助吸煙者戒煙的關鍵，但外界一直擔心它們可能導致年輕人尼古丁成癮，在1115歲的青少年中，目前有9%使用電子煙。

報道指，英國擬禁售一次性電子煙。(資料圖片)

報道指，英國擬禁售一次性電子煙。(資料圖片)

世衛：應禁止所有電子煙口味

世界衛生組織去年12月表示，所有電子煙口味都應禁止。然而，英國電子煙產業協會等產業組織認為，電子煙的健康風險明顯低於煙草，而口味是鼓勵吸煙者改用電子煙的關鍵。

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辛偉誠說：「就長期而言，我有義務去做我認為對我國來說是正確的事情……一次性電子煙驅使愈來愈多青少年使用電子煙，這就是為甚麼我要採取大膽行動推出禁令，並提出新法來限制電子煙口味、採用素面包裝和改變電子煙在商店裡的展示方式。」

禁電子煙有助環保

政府並指出，禁止一次性電子煙除了對健康有益之外，也將有助環保。數據顯示，英國每周扔掉500萬支一次性電子煙。

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