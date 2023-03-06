英國擬驅逐偷渡難民　並終生禁入境

英國計劃加強打擊偷波橫越英倫海峽的難民，並準備立例將偷渡客驅逐出境，以及禁止未來再進入英國國境以及申請英國國民身份，有關決定遭到難民委員會批評，將令數以千計難民「永遠陷入困境」。

英國廣播公司（BBC）報道，英國政府將會採取措施，阻止難民乘坐小艇，偷渡橫越英倫海峽進入英國，並在周二（7日）宣布一些具體的措施。

英國首相在《每日郵報》周日（5日）的訪問上，透露他的首要目標是要禁止這些小艇進入英國，他表示：「別搞錯，如果你是非法入境，你將不會被容許留下來。」有關的新法例，將可以給予英國內政部，將來自這些小艇的人，送往盧旺達，或其他第三方的「安全國家」，並會永久禁止他們再度入境。

未知如何限制難民權利

雖然目前難民在聯合國的難民公約及歐洲人權公約的保護下，可前往英國尋求庇護，不過《每日郵報》的報道就指出，英國的非法移民法案，將設立「權利制約」，以規避有關的問題。不過報道指，未知英國政府會如何限制尋求庇護者的權利。

人權組織的難民委員會就批評，英國的做法是違反對聯合國的承諾，並指不論難民是如何前往英國，都應該獲得一個公平的聽證機會。而內政大臣柏斐文（Suella Braverman）在接受《太陽報》的報道表示：「前往英國的唯一方法，是安全和合法的途徑。」

「合法途徑」只限部份地方包括香港

BBC指，雖然內政部表示有很多「安全和合法」的途徑進入英國，然而當中部份只適合特定的國家如阿富汗及烏克蘭，以及來自香港的BNO持有人。而其他的途徑限制了一定數量的難民。

BBC表示，在去年就有45,755人偷渡橫越英倫海峽前往英國，是自2018年有紀錄以來最多。而根據內政部的數字，單是今年已有2,950人橫越英倫海峽，而來自的國家有阿爾巴尼亞、伊朗、伊拉克、阿富汗及敘利亞。