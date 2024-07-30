英國斬人案｜17歲刀手襲兒童舞蹈班3死10傷 多為兒童 女導師為救學生重傷(更新)

3名死者分別是(左起)7歲的Elsie Dot Stancombe、6歲的Bebe King和9歲的Alice Dasilva Aguiar。(互聯網)

22:55更新︰增被捕疑犯背景。

22:40更新︰3名不幸遇害女童身份及照片。

英國利物浦以北20多公里、默西賽德郡(Merseyside)的濱海城市紹斯波特(Southport)周一發生的斬人案，截至本港時間周二晚上9時造成最少3死10傷，3名死者均為兒童，年齡介乎6至9歲，傷者中亦有8人是兒童。一名17歲青年涉嫌行兇被捕，警方正調查其動機。BBC稱疑犯居於蘭開夏郡村莊班克斯(Banks)，他和兄長生於威爾斯卡迪夫(Cardiff)，而父母來自非洲盧旺達。

案發在當地時間周一上午11時許，當時一名17歲青年闖入該個在Hart Street上「Hart Space Studios」舉行的兒童瑜伽舞蹈活動，據報當時現場有25名兒童。警方周二表示死者增至3人，分別是7歲的Elsie Dot Stancombe、6歲的Bebe King和9歲的Alice Dasilva Aguiar，其中Aguiar是葡萄牙籍。