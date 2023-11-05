英國最寂寞羊獲救起脫離受困2年崖底 自願人士用200米長繩拯救(有片)

被困在蘇格蘭高地崖底石灘最少2年的的英國最寂寞羊終於獲救，牠不再孤伶伶生活。當地5名牧羊人自組拯救隊拯救這隻「迷途羔羊」，救起牠後為其改名Fiona，並送牠到蘇格蘭飼養園與其他羊咩咩一起生活。救起Fiona的牧羊人稱，他們用200米長的繩索將牠拉上山；雖被困崖底兩年，但Fiona健康良好，而且「超重」，他們將牠拉上山頂時頗吃力。

英國最寂寞羊｜5牧羊人靠一輛四驅車救羊

當地居民兩年前划獨木舟時無意發現這隻孤獨羊，上月再到該處時竟然看見牠仍在那裡，事件在當地廣泛報道引起關注。蘇格蘭愛護動物協會稱拯救有困難，懸崖陡峭，小艇和船也難以泊岸。有不少人自組拯救隊，有人成功攀到崖底在山洞中發現受困綿羊，牠看來有點怕人。但當時天氣惡劣，眾人未能將牠帶上山。

牧羊人Cammy Wilson率領的5人小隊昨日在天氣良好下展開拯救行動，蘇格蘭愛護動物協會也有派員到場觀察。幾名牧羊人冒著危險先游繩落崖底的石灘，成功在洞內取得羊仔信任，然後將牠放在由飼料袋改裝而成的「吊袋」，然後再拉著繩子拉牠上崖頂。從片段和照片所有山崖都頗斜，牧羊人費力抓著羊仔的厚皮毛。Wilson事後介紹拯救所使用的「重型機器」，只是一輛重型四驅車，他們將繩索綁在車身，然後拉動繩索將羊仔拉山上，非常原始的拯救方法但有效。Wilson說，「英國最寂寞羊不再寂寞了。」牠現在只需要剃掉兩年來未剪過的厚毛，然後慢慢適應與其他羊群居的生活。

