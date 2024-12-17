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國際
2024-12-17 17:26:00

英國最差動物園涉虐畜3年死500隻動物 宣布月尾關閉

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英國最差動物園涉虐畜3年死500隻動物 近日宣布關閉

英國最差動物園涉虐畜3年死500隻動物 近日宣布關閉

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英國坎布里亞郡（Cumbria）南湖野生動物園（South Lakes Safari Zoo）曾多次爆出飼育員遭老虎咬死、虐待動物和環境不佳等問題，被稱為「英國最差動物園」。如今這間惡名昭彰的動物園宣布月尾關閉，多年來一直為動物福利奔走的保育組織對此表示感到欣慰。

坎布里亞郡南湖野生動物園由富商大衛基爾 (David Gill) 創建，他於30年前購買了道爾頓因弗內斯 (Dalton-in-Furness) 附近的土地，並建立了動物園。當地議會的報告顯示，光是2013年至2016年短短3年間，該動物園就有486隻動物死亡，其中包括一隻在柵欄上觸電身亡的烏龜、一隻被發現死在散熱器後面的松鼠以及兩隻被吃掉的雪豹。

坎布里亞郡南湖野生動物園（South Lakes Safari Zoo）被冠以「英國最差動物園」。（圖／Freedom for Animals） 坎布里亞郡南湖野生動物園（South Lakes Safari Zoo）轉手後繼續有動物離奇死亡，最後結業。 坎布里亞郡南湖野生動物園（South Lakes Safari Zoo）大門。 坎布里亞郡南湖野生動物園（South Lakes Safari Zoo）曾在3年有近500隻動物死去。 坎布里亞郡南湖野生動物園（South Lakes Safari Zoo）由富商大衛吉爾 (David Gill) 建立。 坎布里亞郡南湖野生動物園（South Lakes Safari Zoo）一名飼育員曾被蘇門答臘虎殺死。 英國坎布里亞郡南湖野生動物園宣布關園。（圖／Freedom for Animals）

11年前曾有飼育員被老虎咬死

2013年5月曾更發生可怕意外，24歲飼育員莎拉(Sarah McClay)被蘇門答臘虎巴東(Padang)咬住頸子拖進柵欄，接著被咬死。這件事使得大衛基爾被罰款25萬5千英鎊（約251.4萬港元），並失去了動物園的經營權。

2017年，坎布里亞動物園有限公司(Cumbria Zoo Company Ltd) 接手後，首席執行官Karen Brewer堅稱該動物園符合所有監管要求，但飼育環境似乎沒有明顯改善，今年十月，一些令人痛心的照片曝光，包括一隻據稱因打架而渾身傷痕累累的水豚，以及一隻腳被柵欄卡住的斑馬，後來都被施以安樂死。南湖野生動物園的惡行還包括讓實習生單獨留在危險動物旁邊等。

這間惡劣的動物園終於宣布要關閉，長年關心動物福利的保育組織紛紛額手稱慶。

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野生動物慈善機構「生而自由」的圈養研究和政策經理路易斯一直在呼籲關閉「英國最差動物園」，他說：「雖然我們很高興看到今天的公告，但有關動物未來和動物園本身的具體細節仍不清楚。」

動物自由組織呼籲園方保證動物被重新安置

動物自由組織表示，這是「驚人的消息」，但也呼籲園方應保證「動物園裡的每隻動物都被重新安置到適當的庇護所，使牠們可以得到應有的照顧並自由生活」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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