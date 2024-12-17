英國最差動物園涉虐畜3年死500隻動物 近日宣布關閉

英國坎布里亞郡（Cumbria）南湖野生動物園（South Lakes Safari Zoo）曾多次爆出飼育員遭老虎咬死、虐待動物和環境不佳等問題，被稱為「英國最差動物園」。如今這間惡名昭彰的動物園宣布月尾關閉，多年來一直為動物福利奔走的保育組織對此表示感到欣慰。 坎布里亞郡南湖野生動物園由富商大衛基爾 (David Gill) 創建，他於30年前購買了道爾頓因弗內斯 (Dalton-in-Furness) 附近的土地，並建立了動物園。當地議會的報告顯示，光是2013年至2016年短短3年間，該動物園就有486隻動物死亡，其中包括一隻在柵欄上觸電身亡的烏龜、一隻被發現死在散熱器後面的松鼠以及兩隻被吃掉的雪豹。

11年前曾有飼育員被老虎咬死 2013年5月曾更發生可怕意外，24歲飼育員莎拉(Sarah McClay)被蘇門答臘虎巴東(Padang)咬住頸子拖進柵欄，接著被咬死。這件事使得大衛基爾被罰款25萬5千英鎊（約251.4萬港元），並失去了動物園的經營權。 2017年，坎布里亞動物園有限公司(Cumbria Zoo Company Ltd) 接手後，首席執行官Karen Brewer堅稱該動物園符合所有監管要求，但飼育環境似乎沒有明顯改善，今年十月，一些令人痛心的照片曝光，包括一隻據稱因打架而渾身傷痕累累的水豚，以及一隻腳被柵欄卡住的斑馬，後來都被施以安樂死。南湖野生動物園的惡行還包括讓實習生單獨留在危險動物旁邊等。 這間惡劣的動物園終於宣布要關閉，長年關心動物福利的保育組織紛紛額手稱慶。

野生動物慈善機構「生而自由」的圈養研究和政策經理路易斯一直在呼籲關閉「英國最差動物園」，他說：「雖然我們很高興看到今天的公告，但有關動物未來和動物園本身的具體細節仍不清楚。」 動物自由組織呼籲園方保證動物被重新安置 動物自由組織表示，這是「驚人的消息」，但也呼籲園方應保證「動物園裡的每隻動物都被重新安置到適當的庇護所，使牠們可以得到應有的照顧並自由生活」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Britain's 'worst zoo' where nearly 500 animals died and keeper was mauled to death announces closure after fresh cruelty allegations https://t.co/CN4HrvpvBw pic.twitter.com/BTVzr8jQTs — Daily Mail Online (@MailOnline) December 16, 2024