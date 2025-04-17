英國最高法院裁定《平等法》中女性定義為「生理性別」

英國最高法院裁定，當地《平等法》所定義的女性是指生理女性，並不包括跨性別女性。不過，法院強調，今次判決沒有移除對跨性別人士的保護，他們仍受禁止歧視變更性別人士的相關法例保障。

英國最高法院周三(16日)作出一致裁決，《平等法》中的「女性」和「性別」，是指「生理女性和生理性別」(biological woman and biological sex)，這意味跨性別女性就算獲得「性別確認證書」(Gender Recognition Certificate)，也不會受到《平等法》中有關女性的條文保護。最高法院副院長賀知義提醒，不要將判決解讀為某個或多個群體，以犧牲其他群體為代價的勝利，強調跨性別者不會因為今次裁決而受到不利影響，因《平等法》已保護他們免受歧視或騷擾。