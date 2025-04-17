英國最高法院裁定《平等法》中女性定義為「生理性別」

英國最高法院裁定，當地《平等法》所定義的女性是指生理女性，並不包括跨性別女性。不過，法院強調，今次判決沒有移除對跨性別人士的保護，他們仍受禁止歧視變更性別人士的相關法例保障。
英國最高法院周三(16日)作出一致裁決，《平等法》中的「女性」和「性別」，是指「生理女性和生理性別」(biological woman and biological sex)，這意味跨性別女性就算獲得「性別確認證書」(Gender Recognition Certificate)，也不會受到《平等法》中有關女性的條文保護。最高法院副院長賀知義提醒，不要將判決解讀為某個或多個群體，以犧牲其他群體為代價的勝利，強調跨性別者不會因為今次裁決而受到不利影響，因《平等法》已保護他們免受歧視或騷擾。
英國工黨政府：具里程碑意義的裁決
今次訴訟是源於蘇格蘭政府2018年通過法例提升女性在公共董事會的比例，指持有「性別確認證書」的跨性別女性，在法律上應被視為女性，當地婦女組織「為蘇格蘭婦女而戰」(For Women Scotland，簡稱FWS)認為當局曲解「女性」的定義，於是入稟蘇格蘭法院但於2022年敗訴，去年11月向英國最高法院上訴，最終法院頒布有利組織的裁決。
該女權團體歡迎裁決；英國工黨政府歡迎這項具里程碑意義的裁決。不過，有支持跨性別人士的團體擔心，他們會受到歧視，尤其是在就業上；有跨性別人士批評，裁決嚴重違反人權。