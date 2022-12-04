英國校園爆甲型鏈球菌病例 7名學童死亡 家長恐慌不欲子女回校

英國在過去數周有7名學童感染相對普遍的「甲型鏈球菌」(Strep A)後死亡，引發家長憂慮，揚言不會讓子女回校上課。不幸病逝的學童據報包括一名12歲男童，就讀於8年級，是近日首宗中學生死亡個案。
英國《每日郵報》指，當地近數周以來已有7宗甲型鏈球菌學童死亡病例，包括住在海威科姆(High Wycombe)4歲學童Muhammad Ibrahim Ali、就讀於薩里郡(Surrey)小學Ashford Church of England Primary School的一名6歲女童，以及在倫敦東南部劉易舍姆區(Lewisham)Colfe’s School就讀的12歲男童。另有住在蘭開夏郡(Lancashire)博爾頓市(Bolton)的4歲女童Camila Rose Burns命危。
當局認為學童可以照常上學，但報道稱可能會有數以千計學童因家長擔心而請假，指除了已有死亡病例的學校，未有病例的學校，亦有家長不欲子女回校。
甲型鏈球菌｜猩紅熱病徵 舌頭變「士多啤梨」
甲型鏈球菌如何傳染？有何病徵？如何治療？甲型鏈球菌一般於冬季比較活躍，可存在於鼻、喉嚨及皮膚，可透過咳嗽及打噴嚏等飛沫，以及未清洗的雙手傳入傷口傳播。報道引述英國傳染病專家指，感染甲型鏈球菌的大部人只會有呼吸道不適，重一點則會喉痛，再重的話可致猩紅熱(Scarlet fever)及其他更嚴重病症。
根據本港衛生防護中心資料，感染甲型鏈球菌可致猩紅熱，病發初期通常會發燒及喉嚨痛，偶爾會頭痛、嘔吐及腹痛，患者舌頭或會出現草莓般(呈紅色和凹凸)外觀，一般在發病首天或翌日，身軀和頸部會出現砂紙般粗糙的紅疹，其後紅疹會蔓延至四肢，通常在腋窩、肘部和腹股溝處尤其明顯。紅疹多在一星期內消退，繼而指尖、腳趾和腹股溝的皮膚會脫皮。
甲型鏈球菌｜抗生素可治療 保持清潔可預防
猩紅熱大部分患者服食抗生素後可痊愈，但亦有機會引致併發症如中耳炎、咽喉膿腫、肺炎、腦膜炎、骨或關節毛病，亦可對腎臟、肝臟和心臟造成損害，和引致較罕見的中毒性休克綜合症。
中心指，現時並沒有疫苗可以預防猩紅熱，市民應保持良好的個人衛生，包括經常保持雙手及環境清潔、保持室內空氣流通、避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方，而高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。有專家指，猩紅熱好發於是5至15歲孩童。