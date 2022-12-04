英國校園爆甲型鏈球菌病例 7名學童死亡 家長恐慌不欲子女回校

英國在過去數周有7名學童感染相對普遍的「甲型鏈球菌」(Strep A)後死亡，引發家長憂慮，揚言不會讓子女回校上課。不幸病逝的學童據報包括一名12歲男童，就讀於8年級，是近日首宗中學生死亡個案。

英國《每日郵報》指，當地近數周以來已有7宗甲型鏈球菌學童死亡病例，包括住在海威科姆(High Wycombe)4歲學童Muhammad Ibrahim Ali、就讀於薩里郡(Surrey)小學Ashford Church of England Primary School的一名6歲女童，以及在倫敦東南部劉易舍姆區(Lewisham)Colfe’s School就讀的12歲男童。另有住在蘭開夏郡(Lancashire)博爾頓市(Bolton)的4歲女童Camila Rose Burns命危。

當局認為學童可以照常上學，但報道稱可能會有數以千計學童因家長擔心而請假，指除了已有死亡病例的學校，未有病例的學校，亦有家長不欲子女回校。