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國際
2023-09-18 17:19:43

英國極端天氣狂閃電 房屋遭劈中著火焚燒(有片)

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極端天氣

英國極端天氣｜英國多塞特郡有房屋遭閃電劈中起火。(互聯網)

全球各地不少地區今個夏天都出現極端天氣，英國倫敦等地今早瘋狂閃電，降下暴雨致水浸影響早上繁忙時間的交通。鄰近倫敦的多塞特郡(Dorset)有住屋遭閃電劈中起火，屋頂瞬間陷入火海燃燒。英格蘭西南部城市埃克塞特(Exeter)機場遭水淹，周日下午一度要關閉，取消航班升降至周一早上。

英國極端天氣｜24小時內降下逾一個月雨量  周二至周四料更多雷暴

在周日下午，得文郡(Devon)以至薩默塞特郡(Somerset)部分地區發出橙色天氣警報(amber warning)，持續有雷暴和降雨或導致水浸；薩默塞特郡有地區降下12厘米雨量，超過整個9月份的平均雨量，導致埃克塞特機場水浸。英格蘭西南部其他地區及南威爾斯則發出黃色天氣警報(yellow warning)。氣象局警告，受到吹襲美國和加拿大導致1死風暴「李」(Storm Lee)的殘留影響，英國周二至周四或有更多雷雨。

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