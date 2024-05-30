英國槍擊｜倫敦一餐廳遭連開多槍4傷 9歲女童命危 槍手在逃(更新)(有片)

22:36更新︰新增閉路電視片段 21:47 更新︰目擊者稱聽到6下槍聲 英國發生槍擊案，倫敦東部、夜生活熱鬧的哈尼克區(Hackney)一間餐廳，周三晚上被一名駕電單車的槍手連開多槍，最少4人受傷，當中一名9歲女童命危。截至本港時間周四晚上9時，槍手仍然在逃。 英國槍擊｜3名男食客受傷 一人重傷 案發在當地時間周三晚上9時20分(本港時間今日下午4時20分)，閉路電視片段顯示，一名男子駕電單車駛至位於Dalston Kingsland High Street上的土耳其菜餐廳「Evin Restaurant」外，二話不說向餐廳開槍。一名與家人在餐廳內用膳的9歲女童中彈，而3名坐在餐廳外的男食客亦中槍，分別為26、37及42歲，其中一男重傷。

槍手犯案後施然離去，留下伏在地上茫然失措的食客。一名男食客猶有餘悸稱，事發後他以外套替一名腿部中槍流血的男食客包紮止血，他憶述「當時有一大班人在餐廳內用餐，我坐不到平日坐慣的位置，於是便坐近窗邊」，「當那班人離開之後，就傳出槍聲……緊急部門人員在約10至15分鐘後到達」。附近一間酒吧的東主則稱，槍擊發生後途人尖叫走避。 英國槍擊｜目擊者︰聽到6下槍聲 地上很多血 另一名62歲目擊者稱，「我當時正在放狗，在案發前5分鐘行經Evin Restaurant」，「我聽到巨響，有6下，我立即知道是槍聲」，「我折返，之後有大批警員到場，地上有很多血，很恐怖。」另有居民猜測案件會否與販毒幫派有關。

英國槍擊｜槍手電單車為失車 警指是無差別槍擊 大批警員趕抵並封鎖現場調查，其後尋獲槍手所駕的電單車，並證實是失車。警方初步未知槍手身份及犯案目的，但形容是「無差別槍擊」(indiscriminate nature of gun crime)，並指受傷女童與另外3名男傷者並不認識，呼籲民眾提供線索。 現場情況︰