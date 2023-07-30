英國樓市｜英國周租1500港元可居2億別墅 與荷李活明星為鄰　點解咁筍？

英國物價飆升，倫敦寸金尺土租金更是貴。但有人只需每周150英鎊(約1,500港元)租金，就可住在豪宅地區市值2,000萬英鎊(約2億港元)的別墅，與荷李活明星、流行偶像和名人做鄰居。有甚麼方法以平租住進一座3層高別墅，包括有12間睡房、8個浴室房、3個廚房和兩個飯廳，還有一個後花園。方法很簡單，就是成為房屋看守者(property guardian)。

英國的佔屋者(squatter)令業主煩惱不已，他們的空置屋子若遭私自霸佔房屋的佔屋者居住下來不肯離開，要透過法律途徑才可追回，這往往最少花上一、兩個月時間，也要支付昂貴法律費，所以業主寧願以「優惠」租金出租物業，讓租客為他們「看守」房屋。61歲Paula Sarmento在2021年搬進上述別墅，她租了一個連浴室套房，另加一房作為辦公室，月租960英鎊(約9,600港元)。她與另外9人共住這間別墅，其他人月租一般在600英鎊(約6,000港元)以下，即每周約付1500港元，因她多了一個房間租金高些。租客可共用廚房、客廳和花園。

英國租樓｜入住者必須有正職 與專業人士「共享住屋」

Sarmento職業是照顧殘障兒童，8年前喪偶後不能負擔原住地房的租金，遂加入房屋看守者行列。她現住別墅可步行往4個鐵路站，附近有咖啡店等，在倫敦同一地段，需要月租1,700英鎊(約1.7萬港元)才租到一個套房，而且不包水電等雜項。她覺得現時給的960英鎊月租包水電等屬超值。她的「共享住客」有公司經理、設計師和地鐵職員。Sarmento表示，她喜歡認識朋友，做了房屋看守者已有8年，碰過不同階層人士，「他們通常都非常獨立，有演員、的士司機和教師，也有在大公司工作的工程師」。她會住這裡房屋住到退休。

要成為房屋看守者要有一份正職、21歲或以上，以及沒有小孩子和寵物，28天預先通知便可搬走。另外住戶一次不可有超過兩名訪客，訪客過夜要預先通知和獲批准。報道指，業主若要從佔屋者搶回空屋，訴訟費、清潔垃圾和維修費達2萬英鎊(約20萬港元)，催生了房屋看守者這種租戶。