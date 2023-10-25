英國樹林暗藏巨大金字塔 有逾160年歷史 究竟邊個興建？

英國蘇格蘭除了以風景、城堡和威士忌聞名，原來還有金字塔，連當地傳媒近日都報道，讓國民溫故知新。
金字塔位於英國王室的巴爾莫勒爾城堡(Balmoral Castle)範圍內，真名其實是「阿爾伯特親王石塚」(Prince Albert's Cairn)，是為紀念維多利亞女王(Queen Victoria)的丈夫而建成。
阿爾伯特親王於1861年42歲時因病去世，悲痛欲絕的維多利亞女王，據報之後一直身穿黑色服飾哀悼。該石塚基座為41呎乘41呎，其於1862年由花崗岩建成，墓碑的一側看到維多利亞女王給丈夫的題詞。
英國旅遊｜石塚內並無遺體
儘管該石塚是為紀念阿爾伯特親王而建立，但其遺體實際上安葬在溫莎的浮若閣摩爾莊園(Frogmore House & Gardens)內。維多利亞女王在1901年去世時，她被埋葬在丈夫旁邊的陵墓中。
巴爾莫勒爾實際上有十幾座石塚或石堆，但以「阿爾伯特親王石塚」最著名及最大，該處可欣賞到英國最大國家公園、凱爾戈姆國家公園(Cairngorms National Park)的美景。該處石塚或石堆也並非全部帶著悲傷回憶，其中首座落成的石堆為「Purchase Cairn」，是1852年阿爾伯特親王為維多利亞女王購買壯園後建造z互聯網)，也有石堆是為慶祝子女們的婚禮而落成。