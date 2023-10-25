英國樹林暗藏巨大金字塔 有逾160年歷史 究竟邊個興建？

「阿爾伯特親王石塚」(Prince Albert's Cairn)其實是當地名勝。(互聯網)

英國蘇格蘭除了以風景、城堡和威士忌聞名，原來還有金字塔，連當地傳媒近日都報道，讓國民溫故知新。

金字塔位於英國王室的巴爾莫勒爾城堡(Balmoral Castle)範圍內，真名其實是「阿爾伯特親王石塚」(Prince Albert's Cairn)，是為紀念維多利亞女王(Queen Victoria)的丈夫而建成。

阿爾伯特親王於1861年42歲時因病去世，悲痛欲絕的維多利亞女王，據報之後一直身穿黑色服飾哀悼。該石塚基座為41呎乘41呎，其於1862年由花崗岩建成，墓碑的一側看到維多利亞女王給丈夫的題詞。