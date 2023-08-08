英國母親隨手抽獎　竟同18歲女兒成為首對進入太空母女檔

蘇格蘭亞伯丁大學（University of Aberdeen）一名18歲女大生，和母親在抽獎活動中贏得了太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）舉辦的「銀河02」（Galactic 02）太空之旅名額，成為第一對進入太空的母女。

女兒：感覺所有事都像命中注定

幸運得主阿納斯塔蒂婭·梅耶斯（Anastatia Mayers）在選填大學志願時，選擇了亞伯丁大學，於是母親凱莎·沙哈夫（Keisha Schahaff）開始準備前往英國，替女兒辦理簽證，就在她乘坐維珍航空時，突然看到維珍銀河的抽獎廣告跳出，便一時興起點進去填寫資料，沒想到幾個月後，突然收到電子郵件通知，她們兩人打敗了無數民眾，成為了幸運得主。就讀物理系大二的梅耶斯興奮表示，如果當初沒有選擇亞伯丁大學，這一切都不會發生，感覺所有的事情都像命中注定一樣。

維珍銀河（Virgin Galactic）在6月29日，成功執行「銀河01」（Galactic 01）的太空商業飛行任務，將首批付費乘客送上太空邊緣，從新墨西哥州美國太空港（Spaceport America）起飛，經歷為時90分鐘、海拔85公里以上的太空之旅。「銀河02」（Galactic 02）計畫於11日出發，路徑與「銀河01」相同，每位搭乘的乘客需支付45萬美元（約351萬港元），梅耶斯將成為前往太空第二年輕的人，和她們同行的，還有英國前皮划艇國手喬恩·古德溫（Jon Goodwin）。

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