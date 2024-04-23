英國毒品｜借音樂平台放錄音賣毒品 毒販：X非常適合推銷

在英國，致命的合成阿片類藥物（Synthetic Opioids，舊稱鴉片類藥物）導致每週兩人以上死亡，而社群媒體上有數千則貼文在推銷該毒品。

SoundCloud上有近3,000則毒品廣告

據英國《衛報》（The Guardian）報導，有供應商向冒充毒販的英國廣播公司（BBC）臥底記者吹噓，利用社群媒體推銷「異硝氮烯」（Nitazenes）極其容易，這種合成阿片類藥物是非法毒品，其威力比海洛英強數倍。

調查發現，音樂分享網站SoundCloud上有近3,000則貼文提供了毒品廣告的錄音片段，曲目標題中顯示了供應商的聯絡資訊。

X（原Twitter）上有700個帖文中出現了該毒品廣告，其中一些已經在該網站上發布有18個月。

毒品供應商：X非常適合用來推銷毒品

在22日BBC One播出的《新毒品威脅》（New Drug Threat）節目中，有供應商稱：「SoundCloud是音樂平台，但我們可以在上面投放廣告」。另一家供應商聲稱，X非常適合用來推銷這些毒品，因為該平台幾乎不會封鎖這些廣告。

記者聯繫了35家供應商，其中14家在SoundCloud上投放過廣告，6家在X上投放過廣告。