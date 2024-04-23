英國毒品｜借音樂平台放錄音賣毒品 毒販：X非常適合推銷

在英國，致命的合成阿片類藥物（Synthetic Opioids，舊稱鴉片類藥物）導致每週兩人以上死亡，而社群媒體上有數千則貼文在推銷該毒品。
SoundCloud上有近3,000則毒品廣告
據英國《衛報》（The Guardian）報導，有供應商向冒充毒販的英國廣播公司（BBC）臥底記者吹噓，利用社群媒體推銷「異硝氮烯」（Nitazenes）極其容易，這種合成阿片類藥物是非法毒品，其威力比海洛英強數倍。
調查發現，音樂分享網站SoundCloud上有近3,000則貼文提供了毒品廣告的錄音片段，曲目標題中顯示了供應商的聯絡資訊。
X（原Twitter）上有700個帖文中出現了該毒品廣告，其中一些已經在該網站上發布有18個月。
毒品供應商：X非常適合用來推銷毒品
在22日BBC One播出的《新毒品威脅》（New Drug Threat）節目中，有供應商稱：「SoundCloud是音樂平台，但我們可以在上面投放廣告」。另一家供應商聲稱，X非常適合用來推銷這些毒品，因為該平台幾乎不會封鎖這些廣告。
記者聯繫了35家供應商，其中14家在SoundCloud上投放過廣告，6家在X上投放過廣告。
用戶常在不知情的情況下服用「異硝氮烯」
2024年，英國國家犯罪局向《衛報》公佈的數據顯示，在過去6個月內，已有65人因服用異硝氮烯而死亡，每週死亡人數超過2人。
用戶經常在不知情的情況下服用這些毒品，因為它們已被販賣者摻雜在其他毒品中。來自南安普敦的21歲音樂家迪倫·羅查 (Dylan Rocha)是英國首批受害者之一，2021年7月他在不知情的情況下，服用了含有異硝氮烯的海洛英後死亡。
羅查的母親克萊爾（Claire）稱調查結果令人震驚：「怎麼會允許這種事發生？ 有多少人因為那裡的廣告而死亡？」
英格蘭和威爾斯每年有近5,000人因吸毒死亡
牛津網路研究所所長維基·納什（Vicki Nash）教授在節目中表示：「這些成百上千規模級別的廣告令人震驚，可能會對人們的生命帶來重大風險。」
前英國政府禁毒統籌人員邁克·特雷斯（Mike Trace）表示：「就與毒品相關的死亡而言，異硝氮烯的到來可能是我們面臨的最大的新挑戰、新恐懼。」
特雷斯稱，「我們目前正在經歷一場『吸毒過量危機』，英格蘭和威爾斯每年有近5,000人因吸毒而死亡。如果異硝氮烯大量進入這個市場，死亡率可能會急劇上升，甚至增加一倍或三倍。」
在收到廣告相關警告後，SoundCloud刪除了近3,000個貼文。該公司表示，它和其他社群媒體平台正在「成為行為不端者的目標」，並承諾將盡一切努力「應對這一全球流行病」。
X也在記者聯繫後刪除了數百則帖文，但未回應置評請求。
毒販將街頭毒品混合使用
據BBC中文網22日報導，英國當局認為，毒販正在將合成類鴉片毒品與海洛英等街頭毒品混合使用，有供應商聲稱會用包裹發貨，但會在貨物上貼上其它標籤，並將毒品藏在假包裹中。
英國當局稱，在過去9個月，已有超過100人的死亡與異硝氮烯有關，衛生專業人士警告說，英國可能正面臨一場毒品危機。
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