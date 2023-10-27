英國民眾稱在樹叢發現「屍體」　警方調查31小時後揭為情趣公仔

英國一名路人在林道散步時發現一具「屍體」，嚇得他立刻報警。警方到場後也大動作封路31小時，最後才發現那具屍體其實是被人丟棄的充氣娃娃。
民眾散步時發現「屍塊」
根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，在英國和域郡（Warwickshire）的基尼頓（Kineton），有民眾在散步時發現一處樹林中竟然有人類「屍體」，趕緊通報警察。警方和鑑識小組到場後，在附近的灌木叢中發現了疑似手和腳的「屍塊」，隨後將道路封鎖，開始進行調查。
據報道指出，警方從17日中午到第二天晚上7點一直在「犯罪現場」尋找線索，在經過了31小時後，才終於發現，這具「屍體」其實是一具充氣娃娃。
警方回應坊間質疑
當警方把「屍體」拖出來後，彼此相視一眼然後哈哈大笑，當時在場的員警表示：「它只是一具非常骯髒、破損且過度使用的充氣人偶。」
有人猜測這個情趣玩偶被放置在樹林裡是為了惡作劇。不過民眾對於警方花了二天時間才發現「屍體」其實是充氣娃娃大感不解，對此警方表示，他們遵循了「正常程序」。發言人補充說：「我們可以非常欣慰地宣布，灌木叢下的腳和手實際上屬於一個被丟棄的真人大小的娃娃。」
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