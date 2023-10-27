英國民眾稱在樹叢發現「屍體」　警方調查31小時後揭為情趣公仔

英國一名路人在林道散步時發現一具「屍體」，嚇得他立刻報警。警方到場後也大動作封路31小時，最後才發現那具屍體其實是被人丟棄的充氣娃娃。

民眾散步時發現「屍塊」

根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，在英國和域郡（Warwickshire）的基尼頓（Kineton），有民眾在散步時發現一處樹林中竟然有人類「屍體」，趕緊通報警察。警方和鑑識小組到場後，在附近的灌木叢中發現了疑似手和腳的「屍塊」，隨後將道路封鎖，開始進行調查。

據報道指出，警方從17日中午到第二天晚上7點一直在「犯罪現場」尋找線索，在經過了31小時後，才終於發現，這具「屍體」其實是一具充氣娃娃。