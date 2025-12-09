英國治安｜倫敦街頭上學時間 驚現持刀鬥毆 家長學童驚慌走避(有片)

英國倫敦北部恩菲爾德區周一早上發生令人震驚的暴力事件，兩名持刀男子在街頭爆發激烈衝突，當時正值家長送孩童上學的繁忙時間，多名目擊者描述現場「如同戰區」。 根據社交平台流傳的畫面顯示，一名持刀男子先對銀色轎車的輪胎猛砍，隨後又用刀擊碎車窗玻璃。另一名手持大砍刀的男子加入衝突，雙方在馬路上揮刀互砍，最終扭打倒地。

家長被迫帶著孩童緊急閃避 附近商店員工表示：「持刀男子像發狂一樣，我以為他要當街殺人。他先刺破輪胎，接著攻擊整輛車，憤怒程度令人不寒而慄。」由於正值周一早上，很多家長被迫帶著孩童緊急閃避，現場尖叫聲不斷。

案發地點距離多間學校僅數百米 倫敦警方表示已注意到相關影片，表示當天並未接獲報案。經查事件發生於赫特福德路一帶，警方呼籲目擊者提供線索。據了解，衝突雙方疑似早有恩怨，但具體動機仍待調查。這宗光天化日下的暴力事件，再度引發當地居民對治安的憂慮。一名目擊家長痛心表示：「這裡簡直變成戰區，連送孩子上學都不安全。」據報案發地點距離多間學校僅數百米。

Enfield this morning…



London 2025



Our streets are lawless …. pic.twitter.com/gqtIMkuzUX — Ediz (@ediz1975) December 8, 2025