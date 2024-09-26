英國治安｜兩賊強搶電動單車 遭神勇婦人一手扯落車 大快人心(有片)

英國有賊人於光天化日下強搶民眾的電動單車，被搶車的中年婦人不甘受損失，冒險伸手把開車逃走的賊人扯落車，導致他及同黨人仰馬翻，有網民稱太快人心。

英國治安｜事發在哈德福郡一間Starbucks外

事發在本月24日，現場為哈德福郡(Hertfordshire)博勒姆伍德(Borehamwood)的Shenley路一間Starbucks咖啡店門外。途人拍攝的片段可見，兩名賊人正在開車逃走，一名中年婦人一邊快步尾隨，一邊伸手，最終拉住坐在車尾的賊人衣服，把他扯下車。據報開車的賊人之後亦失平衡跌下。

婦人一手扯低偷車賊過程︰