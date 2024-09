英國治安｜兩賊強搶電動單車 遭神勇婦人一手扯落車 大快人心(有片)

英國治安|民眾斥人人拍片看熱鬧卻不幫手

英媒指現場距離獨立電視台ITV拍攝著名節目《百萬富翁》(Who Wants to be a Millionaire?)的場地不遠。民眾對光天化日下有人搶車感無奈,亦有人大讚女事主,指「對於她感還擊表示敬意」,但稱「不明白為何沒有其他人幫忙……有人拿手機拍下一切,而不是伸出援手」;另有人批評當時在喝咖啡的人,「人人都坐在那裡,喝著貴價咖啡,甚麼也不做」。有民眾表示,「看到卑鄙賊人摔倒,我感到很高興」。