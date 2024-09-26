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國際
2024-09-26 20:56:00

英國治安｜兩賊強搶電動單車 遭神勇婦人一手扯落車 大快人心(有片)

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婦人一手把偷車賊扯下車。(互聯網)

婦人一手把偷車賊扯下車。(互聯網)

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英國有賊人於光天化日下強搶民眾的電動單車，被搶車的中年婦人不甘受損失，冒險伸手把開車逃走的賊人扯落車，導致他及同黨人仰馬翻，有網民稱太快人心。

英國治安｜事發在哈德福郡一間Starbucks外

事發在本月24日，現場為哈德福郡(Hertfordshire)博勒姆伍德(Borehamwood)的Shenley路一間Starbucks咖啡店門外。途人拍攝的片段可見，兩名賊人正在開車逃走，一名中年婦人一邊快步尾隨，一邊伸手，最終拉住坐在車尾的賊人衣服，把他扯下車。據報開車的賊人之後亦失平衡跌下。

婦人一手扯低偷車賊過程︰

英國治安｜民眾斥人人拍片看熱鬧卻不幫手

英媒指現場距離獨立電視台ITV拍攝著名節目《百萬富翁》(Who Wants to be a Millionaire?)的場地不遠。民眾對光天化日下有人搶車感無奈，亦有人大讚女事主，指「對於她感還擊表示敬意」，但稱「不明白為何沒有其他人幫忙……有人拿手機拍下一切，而不是伸出援手」；另有人批評當時在喝咖啡的人，「人人都坐在那裡，喝著貴價咖啡，甚麼也不做」。有民眾表示，「看到卑鄙賊人摔倒，我感到很高興」。

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英國治安｜網民擔心女事主在Woke下被控傷人

不過也有網民表示，在當地目前過分政治正確的「覺醒」(Woke)環境下，擔心女事主會因傷及賊人而被控告。

婦人一手扯低偷車賊片段︰

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