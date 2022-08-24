英國治安｜利物浦9歲女童枉死案 揭幫派追殺仇家亂闖民居開槍

18:30 更新︰當地警方宣布拘捕一名35歲幫派分子

港人移民英國的熱門考慮地點之一的利物浦(Liverpool)，於一周內發生3宗槍殺案，令人心惶惶。其中發生在周一晚的案件，一名9歲女童慘被闖入屋的槍手，轟中胸口身亡，震驚當地社區。當地傳媒周三報道，案件原來涉及幫派追殺仇家，據報女童母親開門查看屋外噪音時，一名被幫派追殺的男子逃進她家，尋仇者隨即掩至，在屋內瘋狂開槍，9歲女童無辜枉死。案件令居民進一步擔心當地治安。

英國治安｜幫派分子被尋仇 婦開門查看遭殃

案發在利物浦Kingsheath Avenue一間民居，死者是9歲女童普瑞特—科貝爾(Olivia Pratt-Korbel)。《每日郵報》報道，當局調查後相信事涉幫派尋仇，指一名35歲男子案發前正被幫派追殺，男子見女童的46歲母親謝麗爾(Cheryl)開門，欲躲進她家，謝麗爾大驚下想關門，但手腕隨即已被掩至的蒙面幫派分子開槍射中。站在謝麗爾身後的9歲女兒，胸口不幸被子彈擊中，隨即倒地不起。

幫派分子沒有罷休，強闖入屋再朝該名男子開槍，才逃之夭夭。被追殺男子據報是一個販毒幫會的知名人物，他中槍後由友人駕車送院，謝麗爾母女被置於屋內不顧。最終女童送院後傷重死亡。

英國治安｜警方指遇害女童家人與幫派無關

報道引述消息人士稱，已有人供出行兇的蒙面幫派分子。警方相信被追殺的男子，跟謝麗爾母女毫無關係。當地居民對案件悲憤不已，「她們(受害母女)是無辜的人，這令案件更糟10倍。她們是寧靜又值得尊重的人，就因為開門而中槍」。居民指，數周前附近一公園亦曾發生槍擊案，同樣涉及幫派衝突，認為今次案件是同一批人所為。