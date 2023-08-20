英國治安｜勒緊荷包 英國愈來愈多人食「霸王餐」(有片)

疫情令經濟不景氣加上通脹，英國人勒緊荷包生活，食「霸王餐」的情況亦趨嚴重。英國《每日郵報》稱，英國家庭的可支配收入去年下降0.6%；今年5月80%家庭的經濟狀況差過去年同期，平均每星期可用現金為207英鎊(約2,064港元)。無錢又想去餐廳食大餐的人鋌而走險，趁侍應不為意或特意選在戶外區用餐後，偷偷離開不「埋單」。

警察及罪案專員Donna Jones稱，「霸王餐」罪案最近多了很多，指這可能因為生活負擔大了，但這不是去餐廳享用三道菜晚餐、開酒飲後不付錢的理由，這「令人髮指」。她敦促大眾像許多商家那樣，於網上公開食「霸王餐」人的相片和名字，令他們感到羞恥。