英國治安｜座駕玻璃窗驚見賊人踩線符號「Xx」英婦嚇破膽 不同符號意思大公開

英國一名婦人日前發現座駕的車窗被人劃上兩個「X」，頓感不寒而慄，擔心自己成為賊人目標，遂公開事件，呼籲民眾留神，英媒同時整理出8個賊人踩線符號背後的含意，其中兩個「X」的符號，可能反映事主處境相當危險！

住在英格蘭西北部默西賽德郡 (Merseyside)沃勒西市(Wallasey)的婦人摩根(Laura Morgan)，她兩個月前首次發現座駕車窗有「Xx」符號，但以為是子女頑皮畫上，不以為意。後來她見到車窗再有被人畫上「Xx」，仔細調查後發現符號於晚上10時至清晨6時之間被人畫上，不會是子女所為。她向傳媒展示座駕車窗照片，外界普遍認為確是賊人踩線標記。