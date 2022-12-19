英國治安｜座駕玻璃窗驚見賊人踩線符號「Xx」英婦嚇破膽 不同符號意思大公開

英國一名婦人日前發現座駕的車窗被人劃上兩個「X」，頓感不寒而慄，擔心自己成為賊人目標，遂公開事件，呼籲民眾留神，英媒同時整理出8個賊人踩線符號背後的含意，其中兩個「X」的符號，可能反映事主處境相當危險！
住在英格蘭西北部默西賽德郡 (Merseyside)沃勒西市(Wallasey)的婦人摩根(Laura Morgan)，她兩個月前首次發現座駕車窗有「Xx」符號，但以為是子女頑皮畫上，不以為意。後來她見到車窗再有被人畫上「Xx」，仔細調查後發現符號於晚上10時至清晨6時之間被人畫上，不會是子女所為。她向傳媒展示座駕車窗照片，外界普遍認為確是賊人踩線標記。
英國治安｜賊人踩線符號「X」代表「好目標」
雖然尚未知「Xx」是甚麼意思，但據英國《每日鏡報》稱，單一個「X」是代表「好目標」，故被畫兩個X相信不會是甚麼好事。此外，類似打開了的書的符號代表「脆弱女性」、類似一朵花的符號代表「富有」、一個「D」字加一劃代表「太冒險」、圓圈加大交叉代表「沒有值得偷的東西」、類似恤衫領的符號代表事主「已警覺」、三角形代表「獨居女事主」、多條直線代表屋內有值錢物品，另有個較為複雜的符號代表該屋曾經被爆竊。
有當地保安公司指，有關符號稱為「打劫標記」(robbery markings)或「爆竊訊號」(burglar signals)，以標明目標住宅值不值得
採取行動，賊人通常以粉筆做記號，但亦有可能用少量油彩，或綁繩作為暗號。