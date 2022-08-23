英國治安｜槍手闖利物浦民居殺9歲女童 逃去無蹤人心惶惶 7日3宗槍殺案

港人移民英國熱門地點之一的利物浦(Liverpool)於7日內發生3宗槍殺案，槍手行兇後逃去無蹤。其中一名年僅9歲女童受害人，慘被強闖入屋的槍手朝胸口開槍擊斃，屋內一男一女亦受傷。

英國治安｜利物浦9歲女童遭入屋槍殺 震驚社區

利物浦最新一宗槍擊命案，發生在當地時間周一晚上10時，槍手闖入利物浦Kingsheath Avenue一間民居開槍，中槍女童普瑞特—科貝爾(Olivia Pratt-Korbel)送院後傷重不治，屋內一對男女分別身體及手部中槍留醫。截至本港時間周二晚上，利物浦所在默西賽德郡(Merseyside)的警方仍在緝捕槍手，警方發言人稱「沒有家長應遭受這種喪失子女之痛」，呼籲民眾提供線索緝捕兇徒歸案。有居民表示，「案件非常嘔心，這裡絕不容忍，因事涉小孩，一定會有人供出兇徒名字，因為他是個懦夫」；因有居民稱案件令她擔心子女安危，「我有4個兒子，這種事發生在家門前實在令人吃驚……街上常有小孩在玩耍」 。

英國治安｜利物浦7日內連爆3宗槍殺案

在本案發生前不足24小時，利物浦Old Swan區一名28歲女子戴爾(Ashley Dale)，被發現倒臥在家中後園血泊中，警方指槍手強闖其寓所並開了多槍，相信槍手是針對該屋行兇，但本來想殺的人不是戴爾。令人吃驚的是，據報她的弟弟、當年16歲的Lewis，7年前亦是被幫派「點錯相」槍殺身亡。而在戴爾被槍殺前5日，一名二十多歲青年在利物浦Toxteth被兩人槍殺，兇徒之後駕電動單車逃去無蹤。