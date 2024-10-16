英國治安｜片段揭店舖盜竊有幾猖狂「香檳黨」搶酒賺近74萬(有片)

英國近期店舖盜竊案大增，截至今年3個月的12個月裡，錄得近44.4萬宗，較之前12個月的約34.2萬急升，並為自2003年以來最高數字。英媒指，有被稱為「香檳黨」(Champagne gang)的盜竊集團專在英國超市偷酒，然後轉賣至羅馬尼亞黑市，估計至今已偷了總值至少7.3萬鎊(約73.9萬港元)的貨品。

報道指，「香檳黨」通常3人為一隊，配備藍牙耳機互相溝通，一人負責分散保安注意力，另外兩人如入無人之境般，把美酒袋袋平安。「香檳黨」被指為「黑手黨式」經營，最初是在疫情後偷香檳，把香檳運至貨源短缺的歐洲大陸轉售，如今發展成也偷其他酒類，甚至肉類。