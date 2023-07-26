英國治安｜英驚現「的士色魔」涉性侵多名夜歸年輕女乘客 車上藏「強姦裝備」(有片)

港人移民英國考慮落腳點之一的布萊頓(Brighton)，驚現「的士色魔」。英國一名男子假扮Uber的士司機，穿梭布萊頓街頭兜客尋找獵物，涉及多名女乘客被綁架及性侵的案件。警方憑著其中一名女受害人的僅有記憶，抽絲剝繭下終把變態司機捉拿歸案，並在他車上搜出「強姦裝備」(rape kit)，包括俗稱「偉哥」的壯陽藥威而鋼、乳膠手套、頭罩及嬰兒油等，相信正食髓知味準備再犯案。

案發在去年，一名年輕女子報稱8月在布萊頓，於清晨時份被一名Uber司機拖入公園草叢，意圖強姦，幸當時她手機響起，色魔才急急逃走。同年11月，一名二十多歲女子於零晨3時許報案，說在一架她相信是的士的車上醒來時，發現司機正性侵她，她猛踢對方下體，趁機「甩身」。這名二十多歲女子記得疑犯所駕的是一輛銀色Mercedes，但只記到車牌其中3個字。

警方相信另外多宗同類案件是同一人所為，專挑夜歸年輕女子下手，憑著上述受害人的僅有線索，翻查大量閉路電視片段及電話紀錄等，終在布萊頓街上發現可疑司機，並將之截停。涉案的66歲司機Graham Head被捕時正戴著外科口罩，警員在其車上搜出上述「強姦裝備」，再於其寓所檢獲胡椒噴霧及伸縮警棍。

英國治安｜色魔司機曾上網查「手機熄了，還會否追蹤到？」

有受害人稱因案件遭受難以磨滅的心靈創傷，警方相信尚有其他受害人沒有報案。據稱Head印有卡片，假冒為Uber工作並自稱的士司機。警方調查發現，他曾上網搜尋「如手機熄了，還會否被追蹤到？」以及布萊頓、東薩塞克斯(East Sussex)和薩里(Surrey)的夜店營業時間，還曾搜索布萊頓學生之夜等資訊。

案件日前宣判，法官斥責Head特意在清晨時份駕車尋找獵物，並扮好人接載年輕女子回家，實質是色魔，判處他綁架、意圖強姦及襲擊等罪名成立，入獄23年，至少服刑12年才准假釋。