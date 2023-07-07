英國漢外遇以為獲原諒　11年後發現55歲妻一直大報復出軌至少7男

文／CTWANT

外國有一名人夫過去曾外遇，雖然和妻子重修舊好，沒想到近來卻發現妻子也外遇，原來每個禮拜外出做SPA，實際上是享受「情趣按摩」，而且至少出軌7個男人，讓他崩潰不已，不知該如何是好。

妻子借詞每個周末去水療中心

這名61歲男子在英國《太陽報》（The Sun）專欄「親愛的黛德拉」（Dear Deidre）淚訴，他與55歲妻子結婚34年，2個兒子已經長大，有自己的生活，「我認為我們的婚姻很美好，很幸運擁有良好的工作，並享受美好的假期」，雖然他在11年前和好友有不正常關係，但事後一直努力修補關係，「我以為她原諒了」。

然而，夫妻間的親密關係卻減少到零，無論怎麼努力，多年來他的性慾幾乎消失了。沒想到現在卻發現，妻子每個周末去水療中心，實際上是去情趣按摩，妻子至少與7個男人出軌。