英國漢外遇以為獲原諒　11年後發現55歲妻一直大報復出軌至少7男

文／CTWANT
外國有一名人夫過去曾外遇，雖然和妻子重修舊好，沒想到近來卻發現妻子也外遇，原來每個禮拜外出做SPA，實際上是享受「情趣按摩」，而且至少出軌7個男人，讓他崩潰不已，不知該如何是好。
妻子借詞每個周末去水療中心
這名61歲男子在英國《太陽報》（The Sun）專欄「親愛的黛德拉」（Dear Deidre）淚訴，他與55歲妻子結婚34年，2個兒子已經長大，有自己的生活，「我認為我們的婚姻很美好，很幸運擁有良好的工作，並享受美好的假期」，雖然他在11年前和好友有不正常關係，但事後一直努力修補關係，「我以為她原諒了」。
然而，夫妻間的親密關係卻減少到零，無論怎麼努力，多年來他的性慾幾乎消失了。沒想到現在卻發現，妻子每個周末去水療中心，實際上是去情趣按摩，妻子至少與7個男人出軌。
建議他必須告訴妻子實話
男子表示，妻子以前總對性生活不在意，如今證明在這方面感到沮喪，但又不想讓他覺得自卑，事情曝光後，妻子每天道歉，直言沒辦法失去他，「我覺得自己瞎了眼，該如何度過難關？」
對此，作家黛德拉（Deidre Sanders）指出，只有男子才能決定，甚麼是最適合自己的，建議他必須告訴妻子實話，「她需要知道，你還沒有接受她的出軌」，以及想重拾這段關係，讓事情重回正軌，「建立信任需要時間，但也是重新點燃親密關係的關鍵」。
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