英國漢虐殺10歲女兒惹公憤　入獄僅兩周即遭罐頭蓋割喉

英國1名囚犯1日在獄中遭2名獄友襲擊，後者使用吞拿魚罐頭的蓋子將其割喉，原因是該囚犯極其殘酷地虐殺了自己10歲的親生女兒，令同一監獄的許多囚犯都感到憤怒不滿。

據英媒《每日郵報》（Daily Mail）2日報道，現年43歲的謝里夫（Urfan Sharif）曾虐待親生女兒莎拉（Sara Sharif）長達近兩年，並在2023年8月將年僅10歲的莎拉狂毆致死。

全身傷口超過71處

報道引述負責該案的法官介紹指，莎拉生前遭受了「令人難以置信」的殘酷虐待，包括被蒙住頭、被熨斗燙傷、被板球棒毆打等，全身傷口超過71處，還至少有25處骨折，其中11處是脊椎骨折。

莎拉的遺體痕跡顯示，謝里夫等人或用膠帶和跳繩將她綁起來，並用開水燙傷她的腳踝，此外還留下6處咬痕，經查為現年30歲的繼母巴圖爾 （Beinash Batool）所留下。謝里夫等人為了掩飾自己的罪行，還強迫她帶上頭巾掩飾全身的淤青，給她化妝以掩飾傷口。

最終，法院分別判處謝里夫、巴圖爾40年和33年監禁，莎拉的叔叔馬利克因監護不力過失致人死亡罪，被判處16年監禁。