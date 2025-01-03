英國漢虐殺10歲女兒惹公憤　入獄僅兩周即遭罐頭蓋割喉

英國1名囚犯1日在獄中遭2名獄友襲擊，後者使用吞拿魚罐頭的蓋子將其割喉，原因是該囚犯極其殘酷地虐殺了自己10歲的親生女兒，令同一監獄的許多囚犯都感到憤怒不滿。
據英媒《每日郵報》（Daily Mail）2日報道，現年43歲的謝里夫（Urfan Sharif）曾虐待親生女兒莎拉（Sara Sharif）長達近兩年，並在2023年8月將年僅10歲的莎拉狂毆致死。
全身傷口超過71處
報道引述負責該案的法官介紹指，莎拉生前遭受了「令人難以置信」的殘酷虐待，包括被蒙住頭、被熨斗燙傷、被板球棒毆打等，全身傷口超過71處，還至少有25處骨折，其中11處是脊椎骨折。
莎拉的遺體痕跡顯示，謝里夫等人或用膠帶和跳繩將她綁起來，並用開水燙傷她的腳踝，此外還留下6處咬痕，經查為現年30歲的繼母巴圖爾 （Beinash Batool）所留下。謝里夫等人為了掩飾自己的罪行，還強迫她帶上頭巾掩飾全身的淤青，給她化妝以掩飾傷口。
最終，法院分別判處謝里夫、巴圖爾40年和33年監禁，莎拉的叔叔馬利克因監護不力過失致人死亡罪，被判處16年監禁。
已脫離生命危險
據報道，莎拉的生母多明（Olga Domin）是波蘭人，2009年與巴基斯坦裔的謝里夫透過網絡結識，不到一年便結婚，但後來她指控謝里夫家暴與其分居，且遺憾未能爭得女兒莎拉的監護權，得知女兒死訊，她悲痛欲絕。目前莎拉已被安葬在一個刻着母姓的墳墓，多明表示自己每天都會去看她。
莎拉的悲慘遭遇也令謝里夫在英國臭名昭著，去年12月入獄後僅兩周就遭到獄友攻擊。據涉事監獄的消息人士稱，這一攻擊是有計劃的，2名襲擊者使用吞拿魚罐頭的蓋子作為凶器，割傷了謝里夫的頸部和臉部，消息人士稱：「這樣的事情總是有可能發生，攻擊可能只是時間問題。」
據悉，目前謝里夫已脫離生命危險，仍在獄中接受治療，可能留下縫針疤痕。警衛稱，儘管監獄中的囚犯都犯下令人髮指的罪行，但其中許多人厭惡針對兒童的犯罪行為。監獄管理局和倫敦警察廳證實，目前警方正在就此事件進行調查。
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