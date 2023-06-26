英國熱氣球半空燃燒墜落　20多歲男子當場死亡

十多年來首例熱氣球意外

根據多位目擊者指出，當時熱氣球整個着火，接着墜落。「天空中突然出現一道閃光，看起來像是從藍色氣球中射出的火球，然後它像火箭一樣掉了下來。 我老婆聽到可怕的尖叫聲，然後一片寂靜。」、「我們正在公路上開着車，看到許多顆熱氣球飄在天空中，因為看起來很可愛，我的家人還拿手機拍照。沒想到幾秒鐘後，其中一個突然起火並墜落。」、「熱氣球着火後就像紙一樣燒得很快，大約十秒鐘就被燒毀了。我們簡直不敢相信自己的眼睛，從那麼高的高度摔下來肯定會造成人員傷亡。」雪上加霜的是，當天英國的緊急服務部門遭遇技術故障，報案電話一度打不通。當消防單位獲報並趕到現場時，發現熱氣球上的20多歲男子已當場死亡。

由於周末剛好當地有熱氣球節活動，一度以為是活動中的熱氣球出意外。但根據活動發言人表示，墜落的熱氣球是私人所有，與活動無關。而這宗事故也是英國十多年來首例熱氣球意外，警察及消房已回報給英國的航空事故調查處，他們在下午派出了一個小組到現場調查事故原因。

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