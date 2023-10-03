英國牛津有廚餘回收中心被雷電擊中　爆巨大火球(有片)

英國牛津郡有廚餘回收處理設施被閃電擊中，引發氣體爆炸，沒有傷亡報告。有民眾拍攝到設施被閃電擊中後，冒出巨大火球，照亮夜空。

事發於當地周一(2日)晚上7時許，現場是一個處理廚餘轉變成生物氣體的設施，設施營運商指，其中一個氣體貯存槽周一晚因被雷電擊中而爆炸，事件未有造成死傷。當局派出6輛消防車及40名消防員滅火，又派出警員及至少4輛救護車到場戒備，並呼籲附近一帶居民留在室內並關閉門窗。有居民報稱，事發後電力供應一度中斷。警方一度封鎖一段公路，其後重新開放。