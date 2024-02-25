英國物價｜倫敦Harrods賣天價蜜糖 7500蚊一樽惹熱議 點解咁貴？

咁貴嘅蜜糖當然不是普羅大眾會買，否則也不會在當地「見報」，並引發熱議。英媒報道，該款名為Australian Rare TA25+JARRAH The Supreme的蜜糖，像手掌般細細樽250克，索價750英鎊。該店舖位於倫敦Harrods百貨公司內，據報該款天價蜜糖珍貴之處，在於它是由「全球其中一些最健康蜜蜂」，在環境純淨無污染、西澳獨特樹種、300年的紅柳桉樹(jarrah)森林中採集，味道「醇厚而柔滑」，而且較其他蜂蜜對健康更有好處，包括「總活性非常高」(very high total activity)，抗氧化物亦高(high antioxidant content)，而且升糖指數較低云云。

天價蜜糖｜玻璃樽用22K金燙字 限量888樽

該蜂蜜矜貴的另一原因，在於它的包裝。它以獨特的六角形玻璃瓶盛載，而瓶上的字竟是22K金，並配上特別訂製的木蓋，而且附有手工製造的玻璃蜜匙，以及真貨證明書，極之講究。此外，其在全球僅推出888樽，限量兼好意頭。

英媒指有Harrods員工稱，不少英國富有人家以及來自中東的顧客，對該蜜糖趨之若鶩，又指老闆之一的Rick Bains不敢怠慢，親身到店監督該蜜糖是否陳列得宜。該蜜糖除了賣750鎊的The Supreme版，尚有便宜一點的The Exotic和The Jewel版，分別售600及500鎊。該品牌亦設網站，The Supreme版港元售價為7,370元。不少英國網民對於誰會購物那麼貴的蜜糖，議論紛紛，當中不乏尖酸言論。