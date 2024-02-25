熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 曉柏峰 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-25 19:55:31

英國物價｜倫敦Harrods賣天價蜜糖 7500蚊一樽惹熱議 點解咁貴？

分享：
英國Harrods賣天價蜜糖引起議論。(互聯網)

英國Harrods賣天價蜜糖引起議論。(互聯網)

成日話英國經濟唔好、通脹高、生活費貴，但英國百貨公司近日竟出現一款索價750英鎊(約7,436港元)的蜜糖，難道英國富貴人家忽然大增？

天價蜜糖｜「最健康蜜蜂」採紅柳桉樹蜜

咁貴嘅蜜糖當然不是普羅大眾會買，否則也不會在當地「見報」，並引發熱議。英媒報道，該款名為Australian Rare TA25+JARRAH The Supreme的蜜糖，像手掌般細細樽250克，索價750英鎊。該店舖位於倫敦Harrods百貨公司內，據報該款天價蜜糖珍貴之處，在於它是由「全球其中一些最健康蜜蜂」，在環境純淨無污染、西澳獨特樹種、300年的紅柳桉樹(jarrah)森林中採集，味道「醇厚而柔滑」，而且較其他蜂蜜對健康更有好處，包括「總活性非常高」(very high total activity)，抗氧化物亦高(high antioxidant content)，而且升糖指數較低云云。

天價蜜糖｜玻璃樽用22K金燙字 限量888樽

該蜂蜜矜貴的另一原因，在於它的包裝。它以獨特的六角形玻璃瓶盛載，而瓶上的字竟是22K金，並配上特別訂製的木蓋，而且附有手工製造的玻璃蜜匙，以及真貨證明書，極之講究。此外，其在全球僅推出888樽，限量兼好意頭。

英媒指有Harrods員工稱，不少英國富有人家以及來自中東的顧客，對該蜜糖趨之若鶩，又指老闆之一的Rick Bains不敢怠慢，親身到店監督該蜜糖是否陳列得宜。該蜜糖除了賣750鎊的The Supreme版，尚有便宜一點的The Exotic和The Jewel版，分別售600及500鎊。該品牌亦設網站，The Supreme版港元售價為7,370元。不少英國網民對於誰會購物那麼貴的蜜糖，議論紛紛，當中不乏尖酸言論。

Ad Block
長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖） 長者醫療券懶人包｜一文睇清申請資格、申請方法、機構地點及收費（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受