英國物業｜倫敦豪宅無人吼 劈價5億才獲承接 原因何在？

英國買樓置業是港人移民英國，除了英國物價、生活指數及英國治安外最關心的問題。近日英國一則地產消息一躍為社會新聞，皆因一幢由出自白金漢宮(Buckingham Palace)建築師手筆的著名豪宅，竟然要割價求售，最終被壓價近5億港元才成交。

該幢巨無霸英國豪宅是位於倫敦東部的1-18 York Terrace East，採一字排開的格局，眺望攝政公園(Regent's Park)，物業總面積達9.5萬平方呎。該英國豪宅物業出自設計白金漢宮的建築師Josh Nash的手筆，被列為一級歷史建築，已獲當局批准翻新改建為22個單位及兩間獨立屋。

該英國豪宅1-18 York Terrace East前年叫價1.85億英鎊(約16.7億港元)，但日前僅以約1.3億英鎊(約11.7億港元)成交，足足劈價約5億港元，據報買家是印度富豪Ajay Kalsi。

英國物業｜成本上漲 原業主翻新計劃受阻求「甩手」

該英國豪宅何以要劈價出售？英國《金融時報》指，地產開發公司Zenprop於2016年購入1-18 York Terrace East，本來想翻新轉手賺一筆，但鴻圖大計接連因英國脫歐及新冠肺炎疫情爆發而受挫，最近又爆出俄烏戰爭，導致通脹及建築成本上升。有知情人士說，磚頭、水泥、木材樣樣加價，「建築成本將達逾1,000英鎊一平方呎」，加上有分析認為英國樓價未來兩年將下跌，而頂尖豪宅跌勢更可能已經開始，報道形容原業主對得以甩手「鬆了一大口氣」(an immense relief)。

英國物業｜俄羅斯富豪消失 挫倫敦豪宅市場

潛在買家銳減亦是該英國物業劈價原因。據報不少海外富豪在疫情爆發後離開倫敦物業市場，尚未「回歸」，當中本來為數眾多的俄羅斯富豪，在俄烏戰事爆發後銷聲匿跡。當地中介商稱，目前倫敦「已明顯沒有俄羅斯人，只有少量中國及非常少量的阿拉伯買家」。