英國物業｜值173萬「夢想屋」恐渣都無！入侵性植物「隊穿牆」損結構 女業主愁爆

移民英國或投資英國買樓置業，常有專家提醒準業主，要注意一些如「日本虎杖」的入侵性植物，輕則破壞圍欄圍牆，重則影響房屋結構。近日當地發生一宗活生生的例子，令受影響業主苦惱不已。 42歲的金融女分析師艾薩克(Alice Isaac)，去年在格洛斯特郡的寧靜鄉村Littledean購入她的「夢想屋」後，本想住到百年歸老，未料「夢想屋」如今卻成為一場噩夢。 艾薩克花了173,000英鎊(約173萬港元)購買了該間建於1909年的古老排屋，與兩歲的惠比特犬Gigi一起生活。今年春天起，她注意到鄰居花園中的竹子開始穿過花園圍欄，生長到她住所範圍，並由花園向房子蔓延。

英國竹樹｜廁所裡發現竹子嫩芽 植物入侵的速度遠較她想像中快，今個月她開始在房子裡面——在樓下的廁所裡發現竹子嫩芽。她愈來愈擔心植物正影響她家的地基，可能令房屋無法居住。 艾薩克說：「竹子的藤蔓每天都以5吋的速度生長。竹子簡直是新版的日本虎杖……讓我感到壓力很大。」艾薩克口中的植物有可能是「英國竹樹」(British bamboo)。 英國竹樹｜隔壁業主僅切斷竹子 治標不治本 據報艾薩克的鄰居是租客，而艾薩克已多次要求業主處理問題，但卻被敷衍了事。業主僅鋸斷竹子便算，無視專家稱一定要「除根」才可治本的建議。艾薩克說正考慮採取法律行動。過去曾有報道指，受英國竹樹影響的業主，要找專業人士，花上約10萬港元，才能完全斬草除根，鏟除該植物。