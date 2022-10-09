英國物業｜千幾呎港豪宅價 買到英國12300呎夢幻屋 擁網球場 私家SPA 室內泳池(多圖)

港人移民熱點英國的這間12,300呎莊園大宅，不單地方寬敞，裝修亦是不惜工本，設有迷人私家SPA、BBQ房、酒吧、室內泳池及網球場等，相信是不少人心目中的夢幻屋。若以為這間隨時設備多過你會所，面積又更大的巨宅，無幾億都搞唔掂的話，就錯了。

位於英國多塞特郡(Dorset)郊區Charlton Marshall的莊園大宅，佔地3.5英畝，已有138年歷史，別以為它內裡好懷舊好陰森，實情是裝修新淨及現代化，其中巨大的廚房黑白色地磚及餐桌，刻意帶點懷舊氣氛。

英國樓盤｜莊園大宅 設施媲美會所

大宅地面是玄關、廚房及早餐區、飯廳、繪畫室、閱讀室、BBQ房、酒吧及兒童遊樂室；地牢則設有泳池、按摩浴池、蒸氣房、更衣室及酒窖。

一樓則設有３間套房，有齊浴室及衣帽間，另有兩間大房及一個家庭浴室。頂樓則是個設有一房的大單位。主屋外還有一間設有一個睡房的小石屋，而戶外地面就有巨大花園、池塘、樹屋、滑梯及網球場等。

這間英國物業開價575萬鎊(約5,007萬港元)，物業代理商力銷大宅是鄉村生活的最優秀例子、是個美妙居所但又不似傳統大宅，直言大宅對準備落腳英國的國際買家具吸引力，目前暫收到一宗來自中國及多宗來自英國各地的查詢。