英國物業｜古色古香大宅放售 似足拍戲 仲可騎馬出入 前業主紅遍全球

這間8房巨宅Bignell Wood位於英國英格蘭東南部漢普郡(Hampshire)的森林公園內，是柯南道爾夫婦於1924至1930年間的郊外避靜住所。據報柯南道爾是在為其作品《The White Company》作資料搜集時發現該屋。大屋位於6英畝土地上，主屋連同小屋共有兩間套房、6間睡房、10個不同用途的廳(包括畫室、接待室、客廳、飯廳、多媒體室、音樂室、興趣室、兩間書房、儲物室及靴室等)，以及開放式廚房、7個廁所及花園等，室外尚有小屋、乾草倉及工作室等。其中大屋面積約7,500平方呎、屋外建築物共約2,100呎。物業叫價295萬英鎊(約2,652萬港元)。

英國物業｜保留柯南道爾3座壁爐

大屋的現任業主是室內設計師Jane McIntyre，於06年購入Bignell Wood。她重新設計室內裝潢，同時盡量忠於過去的原裝設計，「我們也沒有大改，這是間很美的屋子，柯南道爾當件設置的3座石製壁爐如今仍在。」主要改動的把廚廁改成更為現代化。她表示曾接觸過柯南道爾的後人，相信屋內一間紅色房間是柯南道爾當年寫作之地。她又稱如有養馬者，大可在房外廣闊環境騎馬。