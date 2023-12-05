英國物業｜富貴地主太囂張！鄉野僭建500萬元「玻璃屋」晚上發光如UFO 遭下令拆卸

英國一名富有的地主在一處景色純樸的鄉郊，違規大興土木，「暗中」僭建了一間大屋，然而大屋相當招搖，採用大量玻璃，據報每晚都燈火通明，照亮漆黑夜空，令附近居民眼火爆，批評大屋猶如「外星人入侵」，當局最終下令該間建築成本達50萬英鎊的大屋須拆卸。

該間「UFO大屋」位於薩默塞特郡(Somerset)的格拉斯頓伯里(Glastonbury)內West Compton一處郊區的農地上，採用單層穀倉風格設計，據報地主Tony Harvey認為跟環境較為配合。