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國際
2023-12-05 11:00:00

英國物業｜富貴地主太囂張！鄉野僭建500萬元「玻璃屋」晚上發光如UFO 遭下令拆卸

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該屋四處是田野。(互聯網)

該屋四處是田野。(互聯網)

英國一名富有的地主在一處景色純樸的鄉郊，違規大興土木，「暗中」僭建了一間大屋，然而大屋相當招搖，採用大量玻璃，據報每晚都燈火通明，照亮漆黑夜空，令附近居民眼火爆，批評大屋猶如「外星人入侵」，當局最終下令該間建築成本達50萬英鎊的大屋須拆卸。

該間「UFO大屋」位於薩默塞特郡(Somerset)的格拉斯頓伯里(Glastonbury)內West Compton一處郊區的農地上，採用單層穀倉風格設計，據報地主Tony Harvey認為跟環境較為配合。

英國物業｜該屋四處是田野。(互聯網) 英國物業｜地主夫婦。(互聯網) 英國物業｜附近居民不滿。(互聯網) 英國物業｜該屋四處是田野。(互聯網) 英國物業｜該屋四處是田野。(互聯網) 英國物業｜地主夫婦。(互聯網) 英國物業｜該屋四處是田野。(互聯網) 英國物業｜居民指該屋位處山頂，夜晚燈火通明時照亮四周。(互聯網) 英國物業｜該屋四處是田野。(互聯網)

英國物業｜區內沒街燈 大屋晚上光如「聖誕樹」被指擾民

但居民認為該屋跟自然環境一點也不配合，指West Compton向來連路燈也沒有，紛紛投訴稱當大屋晚上開燈時，其玻璃屋頂及大窗，就像「聖誕樹般」光亮無比，直斥是「光污染」。有居民說︰「當他開燈時，就像有外星人從火星入侵地球」；亦有居民稱，該大屋位於山頂顯眼位置，可以俯瞰居民的房屋和花園，侵犯隱私，「到了晚上，旅館就像一棵聖誕樹一樣被點亮，天際線都被建築物燈光佔據。」

此外，從報Harvey建屋時又更改了農地的水流方向，把水流引至道路上，令居民擔心路面在天冷結冰時，會危及駕駛者。市政府人員到場視察後，指大屋是違規興建，Harvey提交過兩份計劃書要求當局批准，均被駁回，須於6個月內拆掉該屋。Harvey已提出上訴。

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