英國物業｜氣候變化天災頻生 英國10個物業最危危乎地區

英國置業租樓買樓，買邊區好？相信不少欲移民英國港人都想知道，除了考慮英國各地樓價、治安及居住環境外，或許也可以一併考慮有關物業是會否受氣候變化及天災頻生影響。英國《每日郵報》羅列出英國十大建築物最易受氣候變化影響的地區，其中林肯郡(Lincolnshire)為列第一，而大倫敦地區(Greater London)及威爾斯(Wales)則排第2及3。

英國物業｜水災 山火 海平面上升威脅建築物

氣候數據供應商XDI Systems分析了全球逾2,600個城市的氣候變化資料，整理出「Gross Domestic Climate Risk」報告。報告分析了三方面的資料，包括直至2050年時氣候變化對「建成環境」(built environment)所造成的累積破壞、多年來的平均破壞程度，以及由1990至2050年破壞增幅，再定出排名。

排名愈高，代表建築物受到氣候變化造成的天災影響愈大，包括水災、熱浪天氣、山林大火及海平面上升等，並導致價值下跌。《每日郵報》指，其中大倫敦地區建築物面對氣候變化的風險，較1990年大增一倍，主因是海水氾濫令海岸被淹沒的威脅較前增加。報道稱，過去也曾有科學模型推算，認為泰晤士河防洪閘(The Thames Barrier)對大倫敦地區的保護能力，恐愈來愈捉襟見肘。