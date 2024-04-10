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國際
2024-04-10 22:27:46

英國物業｜美麗大屋400萬有找 圖則不明 禁小孩進入 究竟咩事？

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大屋位於英國懷特島，叫價40萬鎊。(互聯網)

大屋位於英國懷特島，叫價40萬鎊。(互聯網)

英國一間大屋以40萬英鎊(約395萬港元)放售，看來甚為吸引，但奇在它的平面圖則不明，又禁止小孩一同睇樓參觀，原因是屋內有「污糟嘢」。

該間大屋位於英國南端的懷特島(Isle of Wight)，從外型來看面積甚大，地產代理雖說有6房，卻不敢肯定。

英國物業｜基於「衛生及安全考量」禁小孩入內

原因是屋內由客廳、飯廳、廚房以至樓梯口，幾乎每一吋位置都放有雜物。由於雜物太多，入屋後寸步難行，代理於是列明「兒童不得內進」，原因並非歧視抑或屋內有兒童不宜的事，而是出於「衛生及安全考量」，而成人準買家參觀時，亦建議穿上「保護力強」的鞋履，以免誤踏或誤踢屋內雜物而受傷。

英國物業｜雜物極多 代理亦搞不清有多少房間

亦正正由於雜物太多，代理亦無法提供物業現況的平面圖則，據報有部分房間雜物多得代理根本無法進入，因此只能沿用舊圖則，判斷大屋如無改建，應該有6間房。代理並強調，由於賣方需要快速出售，因此只接受有能力立即進行交易的準買家睇樓。

英國物業｜網民竟然欣賞 認為大屋本身好靚

該物業在社交媒體上引發討論，儘管睇樓條件有點嚴苛，且屋內雜物多得嚇人，但仍有網民認為「顯然有人有囤積的問題，但一旦清理掉這些東西，我打賭這房子會很漂亮」，另有人認為屋內有拱門和窗戶都很漂亮，認為房子狀況不差，有人則形容如一場賭博，「很可能是一個無底洞，但潛力是一間美麗的房子」。

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