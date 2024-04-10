英國物業｜美麗大屋400萬有找 圖則不明 禁小孩進入 究竟咩事？

英國一間大屋以40萬英鎊(約395萬港元)放售，看來甚為吸引，但奇在它的平面圖則不明，又禁止小孩一同睇樓參觀，原因是屋內有「污糟嘢」。

該間大屋位於英國南端的懷特島(Isle of Wight)，從外型來看面積甚大，地產代理雖說有6房，卻不敢肯定。

英國物業｜基於「衛生及安全考量」禁小孩入內

原因是屋內由客廳、飯廳、廚房以至樓梯口，幾乎每一吋位置都放有雜物。由於雜物太多，入屋後寸步難行，代理於是列明「兒童不得內進」，原因並非歧視抑或屋內有兒童不宜的事，而是出於「衛生及安全考量」，而成人準買家參觀時，亦建議穿上「保護力強」的鞋履，以免誤踏或誤踢屋內雜物而受傷。