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國際
2023-11-06 11:00:00

英國物業｜英婦租屋俾人 點知間屋出現在Airbnb 究竟發生乜事？

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Fiona發現她的物業竟然出現在Airbnb上。(互聯網)

Fiona發現她的物業竟然出現在Airbnb上。(互聯網)

英國倫敦一名女業主把自己的兩房物業租出，但她感到非常噁心的是，租客並沒有親自居住其中，而是在AirBnB上進行了市場推廣，並將高額的假日租金費用收入囊中。

Fiona Wyllie於2004年以47萬英鎊(約455萬港元)買入位於倫敦東部道格斯島(Isle of Dogs)物業，她於2019年提前退休後，搬到蘇格蘭照顧母親，將物業以每月2,200鎊(約2.1萬港元)的出租。物業出租後，Fiona便疊埋心水每月收租維生，全職照顧母親。不久後，Fiona接到鄰居來電，問她為甚麼有那麼多人不斷出入她的物業。
 

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英國物業｜蠱惑租客以2.1萬租住 7.2萬再放租

隨後，她發現自己的物業竟然出現在AirBnb上，附有大量照片，並以「天價」叫租。Fiona受訪時表示︰「有一段時間我沒有懷疑甚麼，直到鄰居說有很多人進進出出，每次停留5天左右，我才意識到事有蹊蹺」，之後她便在AirBnb發現有關廣告。據報租客以每晚至少280鎊(約2,712港元)的價格出租其物業，如要租一個月，則盛惠7,500鎊(約7.26萬港元)，是Fiona租給他的價錢逾3倍！此外，租客又擅自把她的客飯廳改成睡房，令物業變成3房出租。

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最終Fiona聯絡地產中介，發信把租客指合同訂明不得把物業轉租，最終以法院命令將租客趕走。Fiona認為該租客應是「熟手技工」，專挑人在海外或不住在附近的業主下手，因被揭發的機會較小。

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