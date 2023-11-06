英國物業｜英婦租屋俾人 點知間屋出現在Airbnb 究竟發生乜事？

Fiona發現她的物業竟然出現在Airbnb上。(互聯網)

英國倫敦一名女業主把自己的兩房物業租出，但她感到非常噁心的是，租客並沒有親自居住其中，而是在AirBnB上進行了市場推廣，並將高額的假日租金費用收入囊中。

Fiona Wyllie於2004年以47萬英鎊(約455萬港元)買入位於倫敦東部道格斯島(Isle of Dogs)物業，她於2019年提前退休後，搬到蘇格蘭照顧母親，將物業以每月2,200鎊(約2.1萬港元)的出租。物業出租後，Fiona便疊埋心水每月收租維生，全職照顧母親。不久後，Fiona接到鄰居來電，問她為甚麼有那麼多人不斷出入她的物業。

