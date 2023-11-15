英國物業｜英退休消防員 雜物房變消防局主題酒吧 型爆全英國 3000鎊搞掂

移民英國除關心物價通脹、生活水平及治安等問題，置業買樓及裝修也很重要，或許可以考慮來間「消防主題屋」？英國一名退休消防員，把家中後園雜物房改建成酒吧，他並把一間已拆卸消防局內的物品，以及自己任職消防員三十多年來收集的裝備，放到酒吧裡，令其成為獨一無二兼最「貨真價實」的「消防局主題酒吧」。 育有兩名孩子的51歲退休消防員Kevin Francis在英國漢普郡安娜谷Anna Valley)的家中花費約3,000英鎊，耗時數月建造了一個消防局主題的後園小酒吧，並在逾千個參賽單位中脫穎而出，獲得「英國最佳酒吧小屋」稱號。

消防局酒吧︰

男人的浪漫｜任消防員33年物品勁多 決定變酒吧陳設 該間名為Engine House的小酒吧設有消防局內讓消防員滑下的桿、多件古董消防員制服以及消防喉等。台。Kevin在漢普郡和懷特島消防局工作了33年，期間收集了不少設備、照片和紀念品，今年5月退休。當妻子一日叫他清理閣樓內所有消防紀念品時，開始致力創建一個模擬他和他父親工作過的消防局場所。 目前從事救護工作的Kevin稱，他在打造「消防酒吧」上花了近3,000鎊，坦言是一個物超所值的心血結晶，「我有了一個粗略設計後，由一月開始打造，沒多少個星期就建成了」，「這個想法來自於我和我父親都在消防部門工作了很多年，我們兩個都收到很多紀念品、照片等等，最後都放在閣樓裡。」於是在妻子及父母協助下，打造出這間的私人酒吧。