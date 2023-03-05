英國物業｜超離奇蝸居！近倫敦市中心月租僅50鎊 男子住垃圾斗 妙手擴建如魔術(有片)

英國物業樓價因地區而異，倫敦市中心的就無論買或租都都，但有人竟然在鄰近倫敦市中心的區域，以50英磅租到一間「屋」。該男子租的其實是一個垃圾料，然而在妙手擴建下，垃圾斗的實用面積倍增，且裝修相當「骨子」。

28歲青年Harrison Marshall是垃圾斗的租客，該垃圾斗位於倫敦東南部伯蒙德(Bermondsey)一空地上。Marshall指他的蝸居花了約4,000鎊擴建，月租50鎊，形容該屋時「無錢但想住在倫敦市中心的一個『漏洞』」。