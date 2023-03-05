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國際
2023-03-05 23:15:46

英國物業｜超離奇蝸居！近倫敦市中心月租僅50鎊 男子住垃圾斗 妙手擴建如魔術(有片)

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Marshall住在由垃圾斗改造而成的蝸居。(互聯網)

Marshall住在由垃圾斗改造而成的蝸居。(互聯網)

英國物業樓價因地區而異，倫敦市中心的就無論買或租都都，但有人竟然在鄰近倫敦市中心的區域，以50英磅租到一間「屋」。該男子租的其實是一個垃圾料，然而在妙手擴建下，垃圾斗的實用面積倍增，且裝修相當「骨子」。

28歲青年Harrison Marshall是垃圾斗的租客，該垃圾斗位於倫敦東南部伯蒙德(Bermondsey)一空地上。Marshall指他的蝸居花了約4,000鎊擴建，月租50鎊，形容該屋時「無錢但想住在倫敦市中心的一個『漏洞』」。

英國物業｜垃圾斗屋有床有廚房

該垃圾斗屋擴建部分以木材建成，設有視像門鈴、廚房、儲物層架、迷你雪櫃、亦有流動廁所，上層則是床鋪，屋內擺滿了好友的藝術品及禮物。Marshall直言他多數會在公司或健身室洗澡，而好友及街坊不時會向他送上熱餐，讓他毋須在蝸居中煮食。

任職藝術家的Marshall去年從外地返英，開始找屋租，但無法負擔在倫敦的租金，於是在約一個月前，遷入垃圾斗屋。該垃圾斗屋屬當地一個公共藝術組織的項目，該組織旨在為新晉藝術家提供空間及機會，Marshall指垃圾斗屋是為反映民眾居住成本愈來愈高的問題，而非提供解決方案。他聲言未來一年都會繼續住在該屋。

Marshall以木材擴建垃圾斗屋。(互聯網)

Marshall以木材擴建垃圾斗屋。(互聯網)

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