英國物業｜遷入新居 赫見花園異常隆起  一挖發現「另一個空間」(多圖)

英國一間物業的新業主，發現花園隆起一塊，好奇挖掘下，有驚人發現。 現場是西密德蘭郡城市考文垂(Coventry)，66歲男子崔西(Martin Tracey)及妻子於去年遷入一間屋後，在花園泥土下找到埋藏了逾70年的「另一個空間」。

英國物業｜考文垂花園暗藏二戰防空洞 事緣他們搬到上址時見花園隆起，心生疑竇，有路過的鄰居說花園下可能埋有防空洞，皆因在二戰時，政府曾向中下家庭分發安德遜防空洞(Anderson shelter)，以防納粹德軍轟炸。 崔西認為鄰居有道理，聯同女兒及孫兒一挖，果然在花園泥土下發現該款防空洞，令他驚喜不已，「在後園發現歷史文物實在太美妙，太酷了」。他指，該屋對上一手業主，是一個自二戰開始住在該處的家庭。