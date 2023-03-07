英國物業｜遷入新居 赫見花園異常隆起  一挖發現「另一個空間」(多圖)

英國一間物業的新業主，發現花園隆起一塊，好奇挖掘下，有驚人發現。
現場是西密德蘭郡城市考文垂(Coventry)，66歲男子崔西(Martin Tracey)及妻子於去年遷入一間屋後，在花園泥土下找到埋藏了逾70年的「另一個空間」。
英國物業｜考文垂花園暗藏二戰防空洞
事緣他們搬到上址時見花園隆起，心生疑竇，有路過的鄰居說花園下可能埋有防空洞，皆因在二戰時，政府曾向中下家庭分發安德遜防空洞(Anderson shelter)，以防納粹德軍轟炸。
崔西認為鄰居有道理，聯同女兒及孫兒一挖，果然在花園泥土下發現該款防空洞，令他驚喜不已，「在後園發現歷史文物實在太美妙，太酷了」。他指，該屋對上一手業主，是一個自二戰開始住在該處的家庭。
英國物業｜安德遜防空洞可藏6人
崔西說本來想把花園夷平，但發現歷史悠久的防空洞後改變主意，指防空洞「比我預計的大得多，而且裡面保存完好，是個手工非常好的防空洞」。防空洞內有以石板造成的長椅、使用舊式電池的車頭燈，還有一些玻璃樽及管道。
一家人計劃在該防空洞清潔及整理好後，在裡面放些花卉及植物點綴，8歲孫兒詹姆士(James)更說想在裡面睡覺。崔西並稱有意在之後開放予公眾參觀。
英媒指，安德遜防空洞於1938年發明，翌年率先安置在倫敦伊斯靈頓區(Islington)，而二戰期間向中下階層家庭派發，較高收入家庭則須付7鎊，合共分發了逾200萬個，而戰後不少仍然在民居花園內。