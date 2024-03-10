英國物業｜郊野5房舊屋 竟開價近千萬！原來送呢樣驚人嘢(多圖)

移民英國買樓租樓，物業位置及地點很重要。英國一間位於鄉郊的舊屋民宿，竟然開價95萬英鎊(約956萬港元)。
該間5房大屋目前是民宿(B&B)，位於威爾斯小村莊蘭赫艾德爾(Llanrhaeadr)，村莊內的「名勝」就是該間名為「Tan-y-Pistyll Tearoom」的民宿，旁邊就是全英國最高的瀑布Pistyll Rhaeadr Waterfall。Pistyll Rhaeadr Waterfall高80米，而「Tan-y-Pistyll」是威爾斯語，意思是「瀑布下」。
英國物業｜全英最高瀑布在旁邊 設茶座及露營場地
叫價95萬鎊的民宿，其實佔地25英畝，包括一間有5間客房的主建築，內有室內外可容納38人的茶座、大廳及廚房等，尚有連接著主建築的一間民宿東主所住的3房房屋，連同私人花園及停車位置。
室外則尚包括小木屋、花園、露營場地、大型帳篷、靜修場地以及停車場等，而民宿亦持有可以舉辦民事婚禮或民事結合儀式的牌照。
代理強調該民宿是「了不起的商機」，距瀑布非常近，在茶座附近大閘穿過停車場，就可到達瀑布底部；而屋內裝修充滿十八世紀風情。英媒甚至形容其為可一不可再的投資良機。然而大屋位置隔涉，如要自住及打理，相信要有「隱居山林」的覺悟。