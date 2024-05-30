英國物業｜450呎獨立屋叫價138萬 無樓睇原因超恐怖 網民︰某類人專用(多圖)

移民英國買樓買物業，無論是自住收租投資，人人都想搵筍盤，英國近日有一個筍盤引發議論。該間近450呎兩層高獨立屋，拍賣叫價僅14萬鎊(約138萬港元)。它位於斯塔福郡(Staffordshire)，四周環境清幽，不過拍賣行不安排參觀，即「無樓睇」，原因……看圖便知。 該屋獨立小屋位於斯塔福郡Norbury村內的Pleasant View，面積約448平方呎，下層有一主廳、兩偏廳，上層則有一大一小睡房。 該屋平面圖、內部及外圍︰

英國買樓｜已丟空44年 全屋破落 屋外被藤蔓淹沒 英媒指，該屋已經丟空了44年，原住客是一名女士，她於八十年代離世後，物業由兩名兄弟繼承，但他們未幾便遷到養老院。

由於日久失修，小屋已被藤蔓野草包圍甚至「淹沒」，在外面經過不大可能發現它存在，要細探才會見到早已破爛的玻璃窗及大門。 屋內情況較室外更加「驚人」，比恐怖電影中的荒廢小屋更加荒廢，既陰暗而且處處破落，滿地是已腐化的陳年牆紙雜物和垃圾。 一名住在村裡已27年的女居民表示︰「我們都知道那裡有間屋，27年前搬來它已是這樣」，「我聽聞該屋本來兩兄弟擁有，他們進了養老院，原住客則已離世」。另一名居民稱，「最後住在屋內的人是一位女士，她在八十年代過身，並葬在附近教堂墓地」。