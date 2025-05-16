英國獄警偷食性侵重犯　懷孕流產又調職仍愛得痴纏

英國一名29歲獄警與「極度危險」的性侵犯發展出不倫戀情，不僅在監獄內發生多次性關係，甚至一度懷孕。這起嚴重違反監獄規範的醜聞震驚英國司法界。
在無人的工作坊幽會
根據英國《每日郵報》報道，女獄警奧斯汀-薩丁頓（Cherri-Ann Austin-Saddington）自2019年開始在波特蘭島的佛恩皇家監獄（HMP The Verne）任職。她在工作期間與31歲的囚犯特倫戈夫（Bradley Trengrove）相識並墜入愛河。特倫戈夫因性侵及與未成年人發生性關係，被判處13年徒刑。
特倫戈夫向調查人員坦承，兩人經常在無人的工作坊幽會。奧斯汀甚至會在休假日特地到監獄，藉口與他一起進行3至4小時的維修工作，期間兩人發生了30至40次無保護措施的性行為。去年11月，奧斯汀告知特倫戈夫她懷孕了。儘管特倫戈夫勸阻她不要冒險繼續見面，但奧斯汀堅持不願減少約會時間，最終在懷孕第8周時流產。
標註為「未來老公」
為了保持聯繫，奧斯汀更走私手機給特倫戈夫，並在通訊錄中將他標註為「未來老公」。2023年3月，特倫戈夫被轉移至德文郡監獄後，奧斯汀仍使用假名前往探視。她甚至試圖藏匿針筒，企圖收集特倫戈夫的精液進行「人工授精」，但在搜身時被發現未穿內衣褲且攜帶空針筒，隨即遭到逮捕。
法院審理後，奧斯汀因公職失職及走私手機等罪名被判處2年徒刑，但因意外受傷導致脊椎受損，需仰賴輪椅代步，獲得18個月緩刑。特倫戈夫則因協助不法行為、在獄中持有手機及非法傳輸影片等罪名，被加刑2年3個月。法院在判決中特別指出，奧斯汀的行為嚴重違背公眾信任，損害司法體系的公信力。
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