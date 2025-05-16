英國獄警偷食性侵重犯　懷孕流產又調職仍愛得痴纏

英國一名29歲獄警與「極度危險」的性侵犯發展出不倫戀情，不僅在監獄內發生多次性關係，甚至一度懷孕。這起嚴重違反監獄規範的醜聞震驚英國司法界。

在無人的工作坊幽會

根據英國《每日郵報》報道，女獄警奧斯汀-薩丁頓（Cherri-Ann Austin-Saddington）自2019年開始在波特蘭島的佛恩皇家監獄（HMP The Verne）任職。她在工作期間與31歲的囚犯特倫戈夫（Bradley Trengrove）相識並墜入愛河。特倫戈夫因性侵及與未成年人發生性關係，被判處13年徒刑。

特倫戈夫向調查人員坦承，兩人經常在無人的工作坊幽會。奧斯汀甚至會在休假日特地到監獄，藉口與他一起進行3至4小時的維修工作，期間兩人發生了30至40次無保護措施的性行為。去年11月，奧斯汀告知特倫戈夫她懷孕了。儘管特倫戈夫勸阻她不要冒險繼續見面，但奧斯汀堅持不願減少約會時間，最終在懷孕第8周時流產。