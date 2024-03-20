英國王室再爆修圖疑雲 Getty Images：英女王生前合照被修改過 CNN列多19處疑點

英國儲妃凱特上周的「修圖風波」還未平息之際，知名圖庫平台Getty Images周二(19日)表示，與凱特有關的另一張王室照片也被動過手腳。
最新爭議照片是一張由凱特2022年6月操刀拍攝、肯辛頓宮於2023年4月發布的照片。當中可看到已故英國女王伊利沙伯二世與10名孫兒和曾孫們在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)合影。這張照片拍完後數個月，女王便於同年9月離世。
CNN發現19處竄改痕跡
Getty Images表示，這張照片遭「數碼修改」過；美國有線電視新聞網(CNN)分析照片後發現多達19處有竄改痕跡。
CNN指出，巴爾莫勒爾堡照片的不一致之處，包括女王的裙子、毯子和她坐的梳化錯位；夏洛特公主的頭髮有一部分似乎是複製上去的；路易王子的肩膀線條模糊不清，似與背景重疊；幾位王室成員的光線似乎也與照片整體光源不符等。
凱特拍攝的這張合照疑遭修圖，讓外界產生重大疑惑，即是這張照片是否是用了不同照片七拼八湊而成。
分析：或破壞英國王室與傳媒互信
凱特上周才爆出修圖風波，承認一張她與3名子女的合照曾修改過，並向公眾道歉。如今英國王室被指再有經數碼修改的照片，可能破壞王室與主要媒體和攝影機構的信任關係。
Getty Images在編者按中表示，這張己故英女王的照片「來源經數碼修改過」。經CNN查詢，Getty Images在聲明中說：「Getty Images正一一審查(官方)釋出的照片，並會在可能經過數碼處理的影像中，依據編採守則加註編者按。」CNN周二向肯辛頓宮查詢，但對方婉拒置評。
凱特健康惹陰謀論炒作
英國王室陷連環修圖風波之際，外界正以放大鏡檢視凱特的健康狀況。凱特今年1月接受腹部手術，休養至今一直暫停公務，她長期神隱，在網上引起一系列陰謀論，英媒對她的健康狀況也提出質疑。《太陽報》周一晚公開凱特與威廉王子一段於上周六外出到溫莎一間店舖購物時拍下的片段，為凱特健康欠佳闢謠，但仍有陰謀論者指，片中人是凱特替身，甚至是AI製圖。