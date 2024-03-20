英國王室再爆修圖疑雲 Getty Images：英女王生前合照被修改過 CNN列多19處疑點

Getty Images指這張已故英女王與10名孫兒與曾孫的合照被數碼修改過。(互聯網)

英國儲妃凱特上周的「修圖風波」還未平息之際，知名圖庫平台Getty Images周二(19日)表示，與凱特有關的另一張王室照片也被動過手腳。 最新爭議照片是一張由凱特2022年6月操刀拍攝、肯辛頓宮於2023年4月發布的照片。當中可看到已故英國女王伊利沙伯二世與10名孫兒和曾孫們在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)合影。這張照片拍完後數個月，女王便於同年9月離世。 CNN發現19 處竄改痕跡 Getty Images表示，這張照片遭「數碼修改」過；美國有線電視新聞網(CNN)分析照片後發現多達19處有竄改痕跡。

CNN指出，巴爾莫勒爾堡照片的不一致之處，包括女王的裙子、毯子和她坐的梳化錯位；夏洛特公主的頭髮有一部分似乎是複製上去的；路易王子的肩膀線條模糊不清，似與背景重疊；幾位王室成員的光線似乎也與照片整體光源不符等。 凱特拍攝的這張合照疑遭修圖，讓外界產生重大疑惑，即是這張照片是否是用了不同照片七拼八湊而成。

分析：或破壞英國王室與傳媒互信 凱特上周才爆出修圖風波，承認一張她與3名子女的合照曾修改過，並向公眾道歉。如今英國王室被指再有經數碼修改的照片，可能破壞王室與主要媒體和攝影機構的信任關係。