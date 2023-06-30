英國王室去年花掉納稅人1億英鎊 高通脹下開支較上年度增加5%

英國王室周三(28日)公布年度君主撥款報告，報告顯示，通脹高企衝擊了王室財政，過去一年支出增加5%，達1億750萬英鎊(約10億6,000萬港元)。報告另建議王室人員官邸降低暖氣溫度，以符合環保要求。

綜合路透社等報道，2022至2023年，英國王室通過君主撥款(Sovereign Grant)從國庫獲得的金額與前一年度一樣，保持在8,630萬英鎊(約8.5億港元)不變。可是，淨支出卻增加510萬英鎊(約5,000萬港元)，增幅約5%，達1億750萬英鎊。君主撥款是用於支付君主公務和王室宮殿的維修費用。

王室帳目總管：通脹導致王室開支增加

這份年度報告詳列王室來自納稅人的收入以及其支出。王室帳目總管史蒂文斯(Michael Stevens)表示：「無需提醒各位，這份報告所述期間，通脹壓力導致所有組織許多商品和服務大幅漲價，特別是在燃料和能源成本方面。」

報告並建議將暖氣調降至攝氏19度，以符合英王查理斯三世長期倡導的環保理念。