英國王室發「四人班子」新照 傳梅根不滿19年聖誕照萌離心

白金漢宮昨晚發放英王查理斯三世與王后卡米拉，以及王儲威廉和儲妃凱特的合照，展示4人在英女王上月逝世後組成王室新核心「四人班子」。照片是在英女王葬禮前拍攝，查理斯左手插西裝袋，右手環抱卡米拉，4人站在英王喬治三世畫像前，神情輕鬆；喬治三世是英國歷史中在位最長的國王，當年買下現時為白金漢宮的別宮。據悉，拍攝照片後，4人出席為英女王國葬賓客舉辦的接待酒會。

英國《每日郵報》稱，照片顯示了查理斯精簡王室體制的打算，避免民間不滿有過多王室成員領取公帑執行公務。但報道指，當中兩名王室成員或對照片感不舒服，就是查理斯的二兒子亨利王子和其妻子梅根，兩人並未有獲邀出席上述的接待酒會，那是一個會見世界主要領袖的機會。兩人未獲邀因為他們已「脫離」王室，卸下王室重要成員身份不再執行公務。《每日郵報》又提到，2019年12月王室發布的一張照片，令梅根萌生脫離王室往美國定居的念頭。那幅照片是英女王與王儲查理斯、威廉王子和喬治王子4人製作聖誕布甸的照片，查理斯、威廉和喬治是王位首3順位繼承人。