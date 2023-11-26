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國際
2023-11-26 22:27:29

英國王室｜亨利好友出書攻擊凱特 狠揭「淨係識對鏡頭笑」甚麼也不敢做

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斯考比的新書《Endgame》。(互聯網)

斯考比的新書《Endgame》。(互聯網)

英國亨利王子夫婦好友、王室記者斯科比(Omid Scobie)在新書《Endgame》中爆料攻擊各來形象良好的王儲威廉夫人凱特，引起關注。

較早前，率先披露的《Endgame》部分內容，揭露亨利在英女王離世前健康情況惡化毫不知情，嫲嫲彌留時他收到一個無來電顯示電話，原來是父親查理斯打來，才知她即將離去，之後想兄長威廉讓他一起跟其他家人飛往蘇格蘭，卻得不到威廉回應，只好自行購買英航機位出發，最終趕不及見女王最後一面。

英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片) 英國王室｜威廉及凱特近期出席活動。(資料圖片)

英國王室｜新書指查理斯「背後插刀」放亨利料給傳媒

《星期日泰晤士報》周日再披露新書內容，指斯穿科比把凱特描寫成「一個只識對鏡頭笑，甚麼也不敢做的女人」。斯科比為新書接受訪問時，亦公開蔑視凱特，說「她所達成的那些小成就，如果是其他王室成員所做，大家都不會注意，但她做的話，大家就『嘩嘩聲』」，指大眾對凱特的要求很低。

《星期日郵報》則指，書中還把國王查理斯描繪成「有缺陷的父親」，又指他會「在背後插刀」，批准把該於亨利的消息洩露予傳媒，又說查理斯「怨恨」亨利受傳媒歡迎。

該書亦批評威廉，指他跟心術不正的王室侍從關係愈來愈密切，又指威廉從一開始已經不喜歡梅根；而威廉及凱特對於美國諷刺動畫《衰仔樂園》早前嘲諷亨利夫婦一事，感到「十分有趣」。報道指，該書將令亨利跟王室的關係，更加難以修復。

斯考比屢為亨利夫婦辯護，猶如二人的「代言人」。(互聯網)

斯考比屢為亨利夫婦辯護，猶如二人的「代言人」。(互聯網)

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