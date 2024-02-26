英國王室｜亨利梅根呢本書慘遭賤賣 一蚊有找 超無面

英國連鎖書店近日出現一本只售10便士(約0.99港元)的書籍，它並非二手書或爛書，而是一手、講述亨利王子及梅根訂婚的書籍《Harry & Meghan: A Royal Engagement》。 當地連鎖書店Waterstones位於溫莎高街(Windsor high street)的分店，日前被發現正在「斷捨離」，以幾乎不用錢的超低價，賤賣該本甜蜜但如今看來甚為諷刺的書籍。

英國王室｜該書預言梅根「以魅力及優雅履行王室職務」 該書於2017年亨利及梅根宣布訂婚之後出版，由Halima Sadat所撰寫，講述「這位英俊的王子如何遇見並愛上這位美麗的美國女演員，儘管他們背景和事業道路不同」。書中並提到，梅根「將面對成為王室高級成員的新篇章」，又揚言「毫無疑問，她將以她的與生俱來的魅力和優雅履行這職務」。