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國際
2023-11-20 19:03:55

英國王室｜亨利梅根突釋善意 想返王室過聖誕 被指「撈唔掂」傳威廉夫婦「有佢無我」

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英國王室｜盛傳威廉與亨利關係已經決裂。(美聯社)

英國王室｜盛傳威廉與亨利關係已經決裂。(美聯社)

英國亨利王子與王室的關係，隨著聖誕佳節臨近持續成為熱話，較早前有報道「吹風」，指亨利想致電給日前生日的父王查理斯三世，跟他說聲生日快樂；之後又表明若收到跟父王一起過聖誕的邀請，將「不會拒絕」。對於亨利及夫人梅根忽然轉性，想修補跟王室的關係，有消息人士認為夫婦因為在美國「撈唔掂」才這樣做，又指若亨利梅根返英跟父王過聖誕，威廉及夫人凱特未必會出席。

查理斯三世11月14日生日，英媒早前曾報道亨利有意打電話給查理斯說生日快樂，但據報最終電話沒有在查理斯生日正日打出，原因是時差加上查理斯太忙的關係。至周日(19日)，《星期日泰晤士報》引述亨利及梅根的多位友人，說亨利及梅根想「改變現狀」，並且「樂意接受」跟父王一起過聖誕的邀請。

查理斯近日出席活動及75歲生日︰

英國王室｜消息人士斥︰爆完料想若無其事回家？

《每日郵報》引述王室消息人士稱，認為亨利梅根「看來正落力推行其和解策略」，他批評「亨利夫婦的行為(爆料)如此糟糕，要求家人道歉並承認『罪行』……現在突然表示只要有人好心邀請，他們就可以輕易回到家中，讓過去的事情成為過去，這未免太奇怪。」

英國王室｜消息人士︰英女王生前曾邀請亨利避暑 未獲理會

消息人士並稱，女王伊利沙伯二世及王夫菲臘親王在生時，曾邀請亨利及梅根在夏天一起前往蘇格蘭巴爾莫勒爾莊園避暑，但自2018年起，亨利夫婦都沒有拜訪，「為甚麼現在要來(過聖誕)呢？是不是因為他們的一些商業交易，比如跟Spotify的終止合作、並在美國的節目如《衰仔樂園》和《Family Guy》中受到嘲笑？」消息人士直言︰「他們是否最終意識到，抱怨成為皇室成員有多糟糕，並非一個好策略呢？」

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消息人士並稱，任何有關亨利返英過聖誕的邀請，可能不會獲得其他王室高層成員支持，包括已與亨利決裂的王儲威廉。據報由於亨利及梅根有公開跟王室成員私人對話、通話甚至短訊內容的前科，王室內部對此極為警惕。

亨利及梅根︰

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