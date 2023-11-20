英國王室｜亨利梅根突釋善意 想返王室過聖誕 被指「撈唔掂」傳威廉夫婦「有佢無我」

英國亨利王子與王室的關係，隨著聖誕佳節臨近持續成為熱話，較早前有報道「吹風」，指亨利想致電給日前生日的父王查理斯三世，跟他說聲生日快樂；之後又表明若收到跟父王一起過聖誕的邀請，將「不會拒絕」。對於亨利及夫人梅根忽然轉性，想修補跟王室的關係，有消息人士認為夫婦因為在美國「撈唔掂」才這樣做，又指若亨利梅根返英跟父王過聖誕，威廉及夫人凱特未必會出席。

查理斯三世11月14日生日，英媒早前曾報道亨利有意打電話給查理斯說生日快樂，但據報最終電話沒有在查理斯生日正日打出，原因是時差加上查理斯太忙的關係。至周日(19日)，《星期日泰晤士報》引述亨利及梅根的多位友人，說亨利及梅根想「改變現狀」，並且「樂意接受」跟父王一起過聖誕的邀請。