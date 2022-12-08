英國王室｜ 亨利梅根Netflix紀錄片今首播 提及與凱特首次見面

英國亨利王子與妻子梅根為串流平台Netflix所拍的紀錄片《Harry & Meghan》在英國時間今早首播，引起英國傳媒關注。有報道指英王查理斯三世及亨利兄長威廉王儲無意觀看該紀錄片，但若有不實指控將作出回應。今日首播一口氣播出3集，主要提及小報針對夫婦二人，並沒有驚人的爆料。梅根在之前的訪問中曾提及與大嫂凱特有不愉快的互動，加上兩人常被人拿來比較，外界關注今次紀錄片會否也涉及凱特，而在首播的集數中梅根亦有輕輕提及兩人首次見面。 英國王室｜穿爛牛仔褲赤腳見凱特 梅根：家裡也講禮儀 《Harry & Meghan》的預告片透露亨利和梅根會談論在英國王室家庭的生活、與傳媒關係和種族歧視，外界認為他們會再度爆料，或挑起與英國王室另一場「戰爭」。梅根說到王室成員在公眾場合講究儀式禮節，但估不到在家裡也是這樣時，她提及凱特，指「即使在威廉和凱特過來時，我首次與她見面，他們過來食晚餐，我記得當時穿著爛牛仔褲、赤腳，而我是一個喜歡擁抱的人，而且常與他人擁抱，我並不知道很多英國人對此反感。」梅根說，很快明白講究儀式禮節，是從外而內地存在於英國王室。

英國王室｜亨利王子：王室無視梅根遭「種族歧視」傳媒糾纏 在首播中，亨利批評傳媒對妻子的報道，他有責任指出傳媒的不良風氣和保護家人，認為梅根所獲的對待與母親戴安娜王妃遭傳媒追訪一樣。戴妃1997年因擺脫狗仔隊追訪，於法國巴黎遇車禍喪生。亨利夫婦起初依照王室指示，對傳媒報道保持沉默，即使傳媒針對梅根擁有黑人和白人血統的種族歧視報道。梅根稱，「事實是無論我如何嘗試、無論我是怎樣的好、無論我做了甚麼，他們(傳媒)仍然要尋找方法摧毀我」。 亨利又指家人無視「種族歧視」的傳媒糾纏梅根，認為這是「必經階段」，畫面播出戴妃、安德魯王子前妻莎拉和凱特被攝影記者包圍的片段；亨利說：「部分王室家庭成員認為他們妻子也經歷過這些，為何你的女朋友要獲不同的對待。為何你要有特別待遇，為何她要獲保護。我說，兩者不同的是種族因素。」亨利稱，他明白到「嫁進這個體制的女子所受的痛苦」，當他認識梅根時也擔心傳媒令她離開，「這些傳媒已令很多人離開了我」。

英國王室｜亨利王子：我犧牲一切走進妻子世界 梅根也一樣 在已播出的片段中，亨利稱梅根「犧牲了她熟識的一切、擁有的自由，走進我的世界。在這之後，很快地我亦犧牲一切走進她的世界」。他指出，在王室家庭中很多人尤其是男性，會選擇與一個合適的人結婚，而不是命中注定的人，「當中的分別是你根據理智，抑或是心裡想法決定。我母親絕對是憑心做出大部分決定，我是她的兒子。」亨利又指，梅根是美國演員，家人認識她時戴了有色眼鏡，認為兩人並不會長久。他認為，妻子梅根很多地方與母親戴妃相似，同樣充滿愛心、同情心和自信；「我接受世上很多人不同意我所做的一切和處理方法，但我知道我要盡一切努力保護我的家人，特別是我母親發生這樣的事之後。我不想歷史重演。」